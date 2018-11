Robo en el microcentro: se llevó una billetera con $5000 y las cámaras lo registraron

Andrea Sálica, en diálogo con InformateSalta, recordó que a principio de año sufrieron el robo de un controlador de DJ, que hasta el momento no se esclareció a pesar de todos los datos aportados en el aquel entonces. Es más el delincuente con toda impunidad regresó tiempo atrás pero los empleados se alertaron y el sujeto desapareció.

El martes 13 de noviembre la mujer estaba haciendo el cierre de caja del local ubicado en calle Caseros, entre 20 de febrero y Balcarce, solo se encontraba ella y el encargado, que debía entregar unos instrumentos a unos clientes, por lo que ya no había más personal.

El delincuente ingresa al ver la puerta abierta, lo hace con un celular siempre en su oído, como si hablar con alguien, al parecer en esas circunstancias y aprovechando la distracción de todos observó a la mujer contando dinero y cuando Sandra se retira por un momento de la caja, él se acerca y rápidamente estira sus brazos girando solo su torso y al parecer en ese momento no logra sacar nada. Regresa hacia adelante, y vuelve a proceder de la misma manera y es ahí donde toma la billetera desde la cartera.



En ese momento el encargado se percata de su presencia, ya que se encontraba ocupado atendiendo a los clientes. Al consultarle que necesitaba y explicarle que estaba cerrado, el delincuente le dice que esperaba la respuesta de “la chica” a la que le había preguntado sobre el precio de un piano, haciendo referencia a ella que se había ido hacia adentro, En consecuencia, el encargado le creyó que ella lo había atendido, igual le manifiesta que ya estaba cerrado y le da el precio, ante lo que le dice que regresaría en la tarde.

“Se da cuentan que no lo ven y saca la billetera en la segunda instancia y bueno se la mete en el bolsillo y después de eso justo lo ven, el encargado lo ve le dice señor que necesita, el encargado creyó de verdad que yo lo había atendido”.

Cuando ella se encontraba ya en la playa de estacionamiento, se da cuenta que no tenía la billetera, piensa que se la habían robado en la calle, o que la había olvidado en su madre, pero jamás en las circunstancias en las que ocurrieron. Al regresar al local se encontraba todavía el encargado, que recordó al sujeto y le preguntó si ella lo había atendido y cuando ella le confirma que no, observaron las cámaras donde constatan el robo.

“La verdad yo pensé que me habían robado la billetera en la calle nunca en el negocio. Tenía justo para pagar una tarjeta de crédito $5000”.

En la billetera tenía DNI de ella, de su hija, carnet de conducir, de obra social, comprobantes de pagos y $5000 que debía pagar un resumen de tarjeta de crédito.

Hizo la denuncia en la comisaría primera, aportó imágenes de su cámara de seguridad pero no cree que puedan hacer mucho al respecto más si tiene en cuenta lo que ya les paso en marzo. Un verdadero dolor de cabeza poder volver a recuperar toda la documentación y un gasto inesperado.

“Ya hice todas las denuncias, fui a la policía y bueno, ya está. Ayer presente las cámaras, fue la Brigada también al negocio el martes a la tarde para ver si podían identificarlo, pero como esta con una gorra y anteojos no se logra distinguir la cara, me aceptaron el video pero no, nada más”.