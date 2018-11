Alfredo Casero: "Este gobierno abandonó a los que le pusimos el pecho"

Alfredo Casero, que últimamente se expresó a favor del gobierno de Cambiemos, esta vez se mostró indignado y lanzó una dura crítica contra la gestión del presidente Mauricio Macri.

Invitado al programa Terapia de Noticias que se transmite en LN+, el actor dijo: "Tenemos adelante un gobierno con el culo pesado, con el pecho frío, al que le importa tres carajos y nos ha abandonado a todos los que le pusimos el pecho".

Ante la pregunta de a quién se refería, respondió: "A mí y a toda la gente que le ha puesto el pecho. Se piensan que ganaron por ser PRO y ganaron porque toda la gente se puso en contra de algo que fue un terrible, que fue un choreo absoluto durante años".

"No se dan cuenta que esperando al peronismo se les va a ir la gente, porque estamos hinchados las pelotas los que no somos boludos... de que ni se muevan, que no hagan nada, que no expliquen nada, que estén en un status quo que enferma", sostuvo.

Fuente: Clarín