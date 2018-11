Salteños, dispuestos a pagar por la educación técnica: “Vale cada peso que se pone”

Luego de la polémica contribución de $1800 solicitada por la ex ENET, ex alumnos, padres y la comunidad en general se manifestaron en defensa de la institución. Aseguran que la gente gasta más dinero en “cosas innecesarias” que en la educación de sus hijos.

Tras la polémica surgida a raíz de la contribución de $1800 solicitada por la ex ENET a los padres para asegurar el asiento de sus hijos en 2019, la mayoría de los salteños manifestó su total apoyo a la institución tras entender que se trata de un valor acorde al nivel educativo que se brinda.

En la oportunidad, consideraron insólita la queja de algunos padres tras manifestar que gastan mucho más dinero para adquirir elementos que no son de primera necesidad, como teléfonos de alta gama o vacaciones de lujo. “Es lo mínimo que se puede aportar por la educación de un hijo”, consideró Virginia Mariño.

En el mismo sentido, señalaron que se trata de una contribución anual, que sirve para adquirir los insumos necesarios. “La escuela pública hace peripecias para brindar un mejor establecimiento y materiales para los chicos y esa plata es de gran ayuda tanto en la Técnica como en otras escuelas. Tampoco se exige que paguen todo, se dan facilidades de pago”, contó Silvana Moralez.

En ese marco, insistieron que la educación no tiene precio. “La gente no tiene idea de los recursos que se necesita para una educación técnica. Sean coherentes y dejen de quejarse cuando la cosa no es gratis. Si elegís una escuela técnica para tu hijo procura que sea para su futuro”, manifestó Emanuel Gaspar.

También recibió el apoyo de ex alumnos. “Esa técnica vale cada peso que se pone, estoy orgullosa de haber formado parte de la institución”, comentó Araceli Valdiviezo.

Por otro lado, aclararon que durante la reunión de padres se les explicó el motivo de la contribución, y la mayoría estuvo de acuerdo o por lo menos no se plantearon quejas. “Me parece muy cobarde la queja desde el anonimato y seguro muy viciada de malas intenciones”, dijo Marcelino Mora.

Por último señalaron que la gente siempre protesta por la inversión en educación para sus propios hijos. "Ya se quejan por todo, gente es educación para sus hijos y es una excelente técnica, y encima no aumentó tanto del año pasado serán unos $200 nada más”, finalizaron.