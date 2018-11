“Si kuldeep Singh ha cometido un delito se lo va a detener y se va a pedir el desafuero”

“A mí no me tiembla la mano para hacer lo que debo hacer, si Kuldeep Singh ha cometido un delito se lo va a detener, se va a pedir el desafuero y se lo va a elevar a juicio si así corresponde”, dijo la jueza Ada Zunino en una acalorada entrevista con el diputado y periodista Martín Grande.

Cuestionada sobre su decisión de liberar a tres imputados en la causa explicó: “Singh se presentó en forma espontánea y otras tres personas, sus trabajadores, quedaron detenidos, se pidió planilla prontuarial, estuvimos trabajando hasta las 18, es gente que no tenía antecedentes, viven de su trabajo, son obreros, gente a simple vista de buena conducta, muy sencilla, viven en Rosario de La Frontera y el diputado los trajo para que se presenten. Los puse en libertad porque si el principal imputado está libre tampoco corresponde”.







A pesar de que el parte oficial del Ministerio Público Fiscal dice que el diputado no declaró, ella hizo un detalle pormenorizado de su versión. “El diputado no reconoce haber estado en el operativo comando, manifiesta que fue con una persona, Jonathan Diez, empleado de la empresa que lo llevó desde Rosario de la Frontera, hasta la planta en Güemes, que ingresaron tranquilamente y que le dijo llévate las cosas que te corresponden. Detener a una persona no es cualquier cosa, yo tengo la responsabilidad”.

Respecto a la participación de dos hombres armados dijo que se son de Tucumán y que hace dos días libró un pedido de detención que aún no se ha concretado. “Quien tenía el arma se entiende que era Romano y otra persona más cuyo allanamiento y detenciones han sido girados al juez de Tucumán. Según los antecedentes es una persona que se dedica a cobrar deudas de una financiera. Los cheques que Nutribras entregó a una gran cantidad de productores fueron descontados de esa financiera y esa al ver que los cheques no tenían fondos tomó la medida”.

En todo momento aseguró que se trata de dos hechos diferentes y deslizó según las preguntas reiteradas del periodista que tanto los tucumanos como Singh entraron por separado a la empresa. “Estamos en los comienzos de una investigación, el señor fiscal es parte, puede denunciar y hacer una serie de manifestaciones y está en su derecho. La justicia es la que debe merituar cuales de esos hechos están debidamente comprobados y cuales no para poder privar de la libertad”.







Esperan Medidas

Para avanzar en la situación procesar de Singh aseguró que espera los resultados de dos allanamientos y que la semana próxima habrá novedades. “La Cámara de Diputados tuvo su oportunidad de proceder al desafuero en su sesión anterior y no lo ha hecho, no lo pedí pero ellos pueden hacerlo en virtud de la Constitución. Cuando me solicitan el desafuero ni siquiera estaba imputado, solamente denunciado”.

Finalmente y al ser cuestionada en su proceder por las filmaciones que muestran a Singh dentro del predio de Nutribras, inclusive hablando con los tucumanos armados, aseguró que “se manejan distintas hipótesis”.