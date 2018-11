Muerte en la Tetera: Se hará una junta médica para determinar responsabilidades

El 19 de julio un bebé de nueve meses murió dentro de la guardería. La causa, una broncoaspiración, cuatro meses después no hay imputaciones.

Pasaron cuatro meses desde que Nicolás, un bebé de nueve meses, murió dentro de la guardería Tetera de Porcelana, sin imputaciones, se realizará una junta médica para determinar responsabilidades. Se trata de un caso complejo, y fueron las partes las que propusieron esa medida, quieren conocer la opinión de otros profesionales.

El bebé falleció broncoaspirado, según la conclusión de la autopsia, resta saber si se trató de una causa natural o si fue el resultado de la irresponsabilidad de las maestras a cargo. Sin información oficial la investigación despierta más dudas que certezas.

Luciana Dan era la dueña de la guardería, luego de que la tragedia golpee su negocio por segunda vez, ya que una beba murió hace un año tras haberse descompensado en la institución, decidió cerrar el negocio. Los niños que estaban asistiendo tuvieron la posibilidad de cambiarse a la Tetera II o buscar otra institución a mediados de año.





De ese trágico día se sabe que Nicolás ingresó a tarde con normalidad, pasadas las 19 sus padres recibieron un mensaje donde les pedían que vayan porque el bebé no estaba bien, cuando llegaron ya había fallecido.

La dueña del lugar explicó en una entrevista por FM Cielo que: “El chiquito se descompensó. La seño lo alzó del corralito para darle de comer, al chiquito se le hicieron los ojos para atrás y directamente no reaccionó más”.

En ese momento se dijo que la criatura estaba enferma y los padres no dudaron en responder, en diálogo con InformateSalta su mamá Mariana aseguró que “lo llevamos sano”. “Mi hijo no estuvo internado los días que dijeron, en mayo fue hospitalizado dos días, le dieron de alta e hizo reposo en mi casa, no asistió a la guardería pero fue en mayo, cuando le dieron el alta definitiva y nos dijeron que ya podía asistir a la guardería sin medicamentos ni otro tratamiento, por eso nosotros lo mandamos”.





El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) solicitó las cámaras de seguridad y ante la desesperación de Luciana, ella decidió entregar la computadora entera porque la solicitud de las filmaciones “iba a demorar mucho”.

Hasta la fecha no se informaron avances ni medidas respecto a la investigación de un caso que conmovió a la opinión pública.