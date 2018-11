Cáncer de piel: la importancia de revisar desde el cuero cabelludo a las uñas de los pies

Calor y sol pueden ser buenos aliados para pasar un lindo rato al aire libre, pero la exposición de nuestra piel sin los cuidados necesarios puede ser realmente perjudicial para la salud y desencadenar en un cáncer.

Al respecto, la jefa de dermatología del hospital del Milagro, María Morales, indicó que es fundamental que revisemos toda la piel, desde el cuero cabelludo a las uñas de los pies y realizar una consulta ante cualquier duda.

“El sol es nuestro primer amigo pero también puede ser nuestro peor enemigo. Es uno de los cánceres que lo podemos detectar a simple vista y tenemos todos los medios para prevenir. El cáncer más maligno es el melanoma. Hay que tomar las cosas con precaución y no dejar avanzar. Lo importante es que la gente no tenga temor y consulte, porque todo es solucionable,” dijo a AM 840.

En este sentido, manifestó que hay que prestar atención si una lesión cambió de tamaño, como son sus bordes, si cambió de color, si ha crecido en un tiempo bastante corto, que es lo que llamó la atención, si duele, si pica, si arde. “Esos son los objetivos y subjetivos que puede manifestar el paciente como para poner alerta y tomar las medidas necesarias como prevención,” expresó.

Se debe tener en cuenta hasta una simple mancha, que muchas veces puede pasar inadvertida hasta un lunar o una lesión mucho más grande. Para evitar la enfermedad, se recomienda utilizar protector solar, factor arriba de 30, todo el tiempo, el que debe renovarse cada dos horas y evitar exposiciones entre las 10 y las 16 horas.

Finalmente, contó que en el marco de la campaña nacional de prevención del cáncer de piel, el nosocomio atenderá durante toda la semana en un consultorio especial, de manera gratuita, a todos aquellos que se acerquen con consultas. Será de 8 a 12: 30 horas.