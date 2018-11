“Me encantaría poder gobernar a los salteños”

Así lo aseguró el intendente de la ciudad, Gustavo Sáenz, quien si bien manifestó sus ganas, no confirmó su candidatura. Dijo que su mejor carta de presentación es su gestión y que Cambiemos en Salta no existe. También fue crítico de Macri. "Creo que estuvo mal asesorado".

A menos de un año de las elecciones en Salta y en todo el país, Gustavo Sáenz, intendente de la ciudad, en el programa “De Buena Fuente”, que se emite por FM 89.9, aseguró que “le encantaría poder gobernar a los salteños”.

No obstante, reconoció que hablar de candidaturas resulta un poco molesto debido a que mucha gente hoy no puede llegar a fin de mes. “Yo creo que el año que viene vamos a empezar a decidir quién puede ser el que mejor represente este frente para que sea el candidato a gobernador, y si deciden que sea yo, con mucho gusto lo haré”, dijo.

Además dejó en claro que no intentará renovar su mandato como intendente. “Creo que he cumplido con lo que me he comprometido con la gente, yo soy un hombre que le gusta luchar, no me gustan las cosas fáciles”, expresó.







En la oportunidad, señaló que su mejor carta de presentación es su gestión. “Si yo no cumplo con todas las obras que me comprometí, con que cara le puedo pedir a todos los salteños que me acompañen como gobernador”, enfatizó.

Sobre su gestión, indicó que si bien queda muchísimo por hacer, lograron mucho en solo tres años. "Nunca pedimos un anticipo de coparticipación, nos manejamos con fondos propios, y se hizo gestiones a nivel nacional para poder cambiarle la cara a la ciudad y traer obras históricas y emblemáticas que nunca se hicieron para mitigar inundaciones".







Con respecto a posibles alianzas y su relación con el gobierno nacional, indicó que Cambiemos en Salta no existe. “Nosotros somos un frente provincial, a mi los elegidos del presidente no me gustan, me gustan los elegidos de la gente, a mi me gustaría que si tengo la posibilidad de ser gobernador me elija la gente, independientemente del gobierno nacional de turno”.

Por último, opinó sobra la gestión de Mauricio Macri. “Tendría que haber contado la situación en la recibió realmente el país en su momento y hacer los ajustes necesarios en ese momento, se demoró muchísimo, creo que estuvo mal asesorado, hay muchos funcionarios nacionales con poca sensibilidad social, que no conocen el territorio”, concluyó.