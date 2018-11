Salta Basket busca hacerse fuerte de local: “Tenemos que ser inteligentes”

De cara a los dos encuentros que Salta Basket jugará mañana y el viernes, a las 22, ante Independiente de Santiago del Estero, el experimentado base Víctor Hugo Cajal, quien se incorporó al equipo en la última gira realizada por tierras santiagueñas y santafesinas en reemplazo por Diego Gerbaudo, aseguró que la clave estará en "ser inteligentes”.

Cajal disputó junto a Independiente la primera temporadas en el ex Torneo Nacional de Ascenso 2016-17 hoy conocido como Liga Argentina, y su última competencia fue en Tucumán BB en el Torneo Federal, el tercer escalón a nivel país. “Me propusieron un reemplazo temporario y al estar sin club, esperando algún recambio, salió esto que me interesó”, expresó.

Respecto al contexto en que tuvo que incorporarse el jugador señaló: “Es la primera vez que me incorporo a un equipo de esta manera, por un reemplazo temporal, porque es la primera vez que me toca esperar sin equipo en medio de una temporada. Es todo muy nuevo, desde un primer momento me hicieron sentir cómodo y a la mayoría de los chicos los conozco”, reconoció.

Por último, se refirió a la posibilidad de continuar toda la temporada. “Me gustaría seguir hasta el final pero tengo un aprecio muy grande por Diego –Gerbaudo- a quien conozco desde hace mucho tiempo, así que la verdad deseo que se solucione lo de él. Son las reglas del juego y si me tengo que ir lo voy a hacer”, finalizó.