Presupuesto Municipal 2019: “Me parece razonable”

Luego que el secretario de Hacienda Municipal, Pablo Gauffin, presentara ante el Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto Municipal 2019, que prevé ingresos totales por 5 mil millones de pesos, Martín del Frari, representante del Partido de la Victoria, en diálogo con InformateSalta, señaló que "le parece razonable”.

En la oportunidad, manifestó que representa un aumento del 20% en comparación a la iniciativa de 2018, sobre todo, teniendo en cuenta la inflación que se produjo en la Argentina fruto de la política del presidente de la Nación, Mauricio Macri.

En ese marco, señaló que está previsto destinar mil millones de pesos para terminar las obras que ya se comenzaron. “Me parece lógico que se termine con todas las obras que se prometieron, es conveniente terminar con esas obras y no hacer promesas que después sean incumplidas”, sostuvo.







También se refirió al impacto que tendrá la quita del Fondo de la Soja, y el Fondo Compensador. “Ellos hablaban de 22 o de 40 millones de pesos menos, lo cual a mi me parece una cifra considerable, pero no justificaría tampoco la no terminación de alguna obra dentro de la ciudad de Salta”, sostuvo.

Además sostuvo que pedirá explicaciones con respecto a la ejecución del presupuesto 2018. “Queremos saber si realmente se utilizó todos los recursos y todo el dinero, donde decía que se lo iba a utilizar”.

Por último, expresó que el presupuesto se tratará el miércoles de la semana que viene.