Aseguran la atención a la mujer enferma que necesita un traslado a Buenos Aires

El Ministerio de Salud Pública informó que especialistas designaron un centro médico al que la paciente no quiere ir.

Víctor Rodríguez, esposo de Fabiana, pidió la ayuda del Ministerio de Salud Pública, para que traslade y atienda a su mujer diagnosticada con pseudoobstrucción intestinal idiopática crónica, que no permite que su aparato digestivo funcione correctamente y no puede alimentarse bien. Ante el reclamo la cartera aseguró que el tratamiento está garantizado y que es la familia la que no quiere ir al centro médico que corresponde.

De su historia clínica se sabe que las complicaciones iniciaron en 2010, en la que terminaron operándola para hacerle una recesión total de colon. Luego de un ir y venir se constituyó una junta médica integrada por el presidente de la Sociedad Argentina de Salta Pedro Caeiro , presidente de la Sociedad de Gastroenterología José Sanguinetti, especialista colorectal del Servicio de Proctología del Hospital San Bernardo Alejandro Sánchez Ruiz y todos concluyeron que la institución adecuada para su tratamiento es Hospital UDAONDO en Buenos Aires, especializado en el diagnóstico.





“La familia no quiere ir allí, ellos piden un traslado al hospital Italiano”, dijeron fuentes del Ministerio. En medio de esta difícil situación la salud de Fabiana empeoró y actualmente recibe una alimentación parenteral, la cual es asumida por el estado.

“Ante los pedidos de su familia se realizó una nueva consulta con el especialista quien también concluyó que el Hospital UDAONDO es el lugar indicado para su tratamiento”, explicaron.

Durante todos estos años la mujer llevada en una ocasión a un hospital en Ramos Mejía, su director aseguró que “se trata de una paciente compleja que debe recibir asistencia de múltiples servicios”.

Finalmente concluyeron en que los recursos para su traslado están garantizados pero a una institución especializada en su patología y donde podrán ayudarla integralmente.