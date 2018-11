Sáenz inauguró un nuevo polo turístico y gastronómico en la plaza Alvarado

El intendente de Salta, Gustavo Sáenz, inauguró anoche un nuevo polo turístico y gastronómico en la plaza Alvarado, además, se habilitó un nuevo sistema de luminarias en el paseo y, con ello, la revalorización de otra zona de la ciudad que se suma a los ya conocidos paseos Balcarce, Güemes y de los Poetas.

El evento, organizado por la Secretaría de Turismo, comenzó pasadas las 20 con un espectáculo musical a cargo de David Plá y Marcela Ceballos, jóvenes talentos de la música popular.

En sus palabras a los presentes, el jefe comunal sostuvo: “Esta plaza es muy querida por los salteños y por eso la hemos puesto en valor colocando nueva luminaria, realizando las rampas para que sea accesible, entre otras mejoras. Les pido que la cuidemos entre todos porque es de todos, de los niños, jóvenes y abuelos”.

Y continuó: “Hace unos meses le agradecía a los amigos del paseo Güemes por creer en la ciudad y crear nuevos paseos gastronómicos. Afortunadamente hoy me toca agradecerles a los empresarios de la plaza Alvarado por acompañar a la ciudad y su desarrollo invirtiendo en ella”.

Sáenz recordó también que no es el único lugar recuperado para la familia salteña: “Es política de esta gestión trabajar no solo para los turistas sino para aquellos que vivimos todo el año en la ciudad, para los que vivimos toda la vida acá. Los otros días estuve recorriendo el parque San Martín donde estamos realizando mejoras y está quedando muy lindo. También recorrí el monumento a Güemes. Me puse la ciudad al hombro porque quiero que Salta vuelva a ser la linda con la que soñaron nuestros padres y abuelos. Y quiero dejarles esa ciudad a nuestros hijos y nietos, quiero que lleven a Salta con orgullo por donde quiera que vayan”.

Por último, se reconoció a Marcelo, Carlos Alberto y Ricardo Aré, dueños de la tradicional heladería de la plaza Alvarado que lleva 56 años trabajando en Salta.

Estaban presentes además: el secretario de Turismo, Mario Peña; el secretario de Gobierno, Ricardo Villada; el secretario de Modernización, Martín Güemes; el secretario General, Juan Carlos Villamayor y el secretario de Ambiente, Gastón Galíndez, entre otros funcionarios municipales.