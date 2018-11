Boca hizo una presentación de 15 fojas ante la Conmebol

Luego de que Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, confirmara la postergación del partido de vuelta por la Superfinal de la Copa Libertadores, Guillermo Barros Schelotto y Daniel Angelici hablaron ante los medios en el hotel Madero y afirmaron que el plantel de Boca no estaba en condiciones ayer ni hoy para disputar el partido de vuelta de la Copa Libertadores, informó Infobae.

"Esto no es lo que se tiene que vivir previamente a una final. Claramente estábamos en desventaja deportiva ayer y hoy. Para Boca lo mejor era no jugar porque estábamos en desventaja con River. No se podía jugar", afirmó el Mellizo en una improvisada conferencia de prensa en el Hotel Madero, lugar de concentración del equipo.

El entrenador del Xeneize habló acerca de los incidentes que el plantel sufrió el sábado: "Todo lo que pasó se sabe y no es necesario que yo lo cuente. Todos saben lo feo que nos tocó vivir en el micro y lo que pasó en el vestuario. Yo hablo de lo deportivo y estábamos en desventaja. Sea cual sea el rival tenemos que llegar los dos en las mismas condiciones".

Por su lado, el presidente de la institución explicó porque se pospuso la decisión de postergar el partido el día de ayer: "No quería jugar por las condiciones de los jugadores, pero le dije al entrenador que se preparara por si no podía convencer a dirigentes de la Conmebol. Era difícil que pudiera presentar el equipo".

Después de una tarde-noche bochornosa en el día de ayer, el club auriazul presentó un comunicado en el que pidió la suspensión del encuentro y que se aplicara el artículo 18 "Sanciones que se pueden imponer a las asociaciones, miembros y clubes", del Reglamento Disciplinario.

"Yo como presidente, el entrenador y los jugadores nos debemos a la gente. El hincha de Boca tiene muy reciente muchas cosas que hemos pasado. Los partidos se ganan y se pierden dentro de la cancha, pero tengo la responsabilidad de ser el presidente y tengo que aferrarme al estatuto", comentó Angelici.

El mandatario del cuadro azul y oro informó acerca de cómo procederá la institución ante la Conmebol. "Hicimos una presentación invocando todos los artículos del día de ayer. Esperamos que la comisión autónoma de la Conmebol, que es el Tribunal de Disciplina, la revise y nos conteste. El martes asistiré a la Conmebol. La intención de Boca es que el Tribunal lea el expediente de 15 fojas y nos dé una respuesta formal. Después veremos cómo se juega", concluyó.

