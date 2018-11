Desmienten paro en La Veloz: Es un grupo de delegados "perdedores"

A partir de la cero hora del 24/11, una facción minoritaria del grupo de delegados de la empresa pretendió, a través de medidas de acción directa, evitar la prestación del servicio público que presta la empresa.



La medida es, a todas luces, ilegítima ya que no surge de una decisión de los trabajadores de la empresa en Asamblea, sino que surge de un minoritario grupo de delegados, que es una derivación de la campaña política de elección de autoridades de UTA realizada semanas atrás y tienen por finalidad sostener privilegios sostenidos por la indemnidad que les otorga su cargo.



La ilegitimidad manifestada, queda demostrada en los hechos, ya que el personal de la empresa no se ha adherido, sino un minúsculo grupo de no más de 15 a 20 personas están haciendo una sentada delante de los talleres de la empresa.



Desde la empresa se garantiza la prestación de sus servicios.