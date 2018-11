Hogar Sustituto: ahora investigan un homicidio, fraude y el pago de coimas

A medida que avanzan las investigaciones en torno al maltrato a ancianos internados en el “Hogar de Familia Sustituta para la Tercera Edad”, ubicado en el pasaje Miguel Aráoz al 200, en Villa Soledad, que salió a la luz tras la denuncia de una ex empleada, las sorpresas no cesan y mucho menos el horror, pues ahora no se descarta el posible asesinato de uno de los abuelos alojado en dicho geriátrico.

Marcelo David Sanjines, denunció que tuvo a su padre, Guillermo Sanjines, de 75 años, internado en el hogar dirigido por Condori durante tres meses hasta su muerte, la que se produjo por desnutrición y abandono. En la acusación aseguró haber sido testigo del maltrato sufrido por los ancianos internados en el hogar de Villa Soledad.

Dijo que lo vio golpeado y durante una visita le preguntó sobre las lesiones, su padre le confió que había sido agredido por las personas que lo cuidaban en el asilo, pero como su padre tenía problemas para comunicarse no logró entenderlo bien.

Enojado le reclamó a la acusada, quien respondió que su progenitor se había peleado con un enfermero, pero que había tomado cartas en el asunto y despidió al empleado, explicación que en ese momento le dio tranquilidad. Ahora al conocer lo vivido en ese lugar, pidió que se investigue.

La complejidad del caso es tal que la fiscal penal 4, Gabriela Dávalos, giró copias del expediente a la Unidad de Grave Atentados contra las Personas y la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos ante la posibilidad de una estafa económica que involucra a funcionarios municipales, según pudo conocer InformateSalta.

Trascendió que la actividad del geriátrico dejaba buenos dividendos a Condorí, quien percibía una suma de entre 12 y 15 mil pesos por cada anciano que era alojado en el Hogar Sustituto para la Tercera Edad, teniendo en cuenta que al momento de la clausura había 12 abuelos alojados.

El posible delito de fraude, según las hipótesis que se barajan, se consumaba no sólo con el maltrato físico a los abuelos, sino también con la falta de alimentación, la falta de cuidado y todo aquello que evite gastos en la atención de los internados.







Esto sin embargo, no se pudo haber logrado sin la participación de otros cómplices. Entre ellos, se sospecha de inspectores pertenecientes a la Municipalidad de Salta, quienes tenían la responsabilidad de verificar que la institución cumpla con las normativas de atención exigidas para mantener la habilitación del hogar.

De las investigaciones, surgieron evidencias del pago de “coimas” a estos funcionarios, quienes ahora quedaron en el ojo de la tormenta, pues todo indicaría la existencia de una cadena de corrupción.

La situación de Condori, una enfermera jubilada que nació en San Antonio de los Cobres, podría complicarse aún más. La mujer se negó a prestar declaración indagatoria cuando fue imputada formalmente, no obstante, no se descarta que en algún momento del proceso penal que se sigue en su contra, acceda a dar su versión de los hechos.