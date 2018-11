Usa palabras poco decoradas, duras, reales, es feminista y escritora, fue explotada sexualmente y hoy milita por los derechos de las mujeres, Sonia Sánchez, la chaqueña autora del libro "Ninguna mujer nace para puta", opinó por FM Aries sobre las intenciones del conductor y empresario Marcelo Tinelli de formar parte de la política. “Tinelli es un varón violento y se hizo rico a través de la explotación de mujeres”.

“Las mujeres no merecemos personas así en la política”, dijo durante una extensa entrevista donde criticó el modelo de programa televisivo que lleva adelante la cual vinculó directamente con la prostitución.

Sonia Sánchez





En ese contexto describió distintos escenarios: “A las mujeres empobrecidas, cagadas de hambre, con dos o tres crías con 15 y 16 años la introducen en la prostitución y el 80% lo hace buscando trabajo, las engañan con esa mentira. A las mujeres ricas, que no están cagadas de hambre le construyen el otro deseo, el de pertenecer a un lugar y hay una gran escuela de putas y de varones violentos que es el programa de Marcelo Tinelli, el famoso Bailando por un Sueño les enseña a nuestras adolescentes que se deben dejar cortar la pollera, a que muestren las tetas, el culo, que deben ser re flacas para conseguir un lugar o ser admiradas y tener un marido con algo de dinero”.

“A nuestros varones adolescentes que miran el programa Marcelo Tinelli les está enseñando cómo deben tratar a las mujeres y que la deben cosificar para llegar a ser también un varón con mucho dinero, porque Marcelo Tinelli no se hizo rico transmitiendo fútbol, se hizo millonario con el programa Bailando por un Sueño muestra mujeres estereotipadas y así no somos las mujeres”, dijo con crudeza. En ese contexto se refirió a las políticas educativas y de salud pública a las que las mujeres no pueden acceder.