Presupuesto municipal 2019: “Habrá una adecuación de la Unidad Tributaria”

El martes 20 de noviembre, el secretario de Hacienda de la Municipalidad, Pablo Gauffin, realizó ante los concejales capitalinos un informe sobre el Proyecto del Presupuesto 2019. En este sentido, aclaró que se prevé una adecuación y no un aumento de la Unidad Tributaria (UT).

“Pedimos una adecuación que no es el monto que debería ser para igualar la UT en todo el terreno que ha perdido desde 2009 hasta hoy pero que implica no desfinanciar, implica ser muy coherente en la relación con el vecino, en la capacidad de pago que tiene cada uno de los sectores, implica un gran esfuerzo no solo por incrementar sino también para ampliar las bases de contribuyente, sobre todo de aquellos que tienen menor capacidad de pago,” dijo en diálogo con los medios locales.

En relación a las críticas por no haber invitado a la prensa al encuentro, deslindó responsabilidad y consideró que hubo “desentendimiento” dentro del propio Concejo Deliberante. “Nosotros habíamos acordado con la presidencia hacer una exposición informativa previa a la presentación para que la interpretación del proyecto sea elaborada dentro del marco de entendimiento con la que la lo hemos elaborado nosotros,” explicó.

Por otra parte, aseguró que recibirán los fondos nacionales para concluir las obras ya iniciadas y recalcó que habrá una fuerte inversión con fondos propios. “Vamos a hacer un incremento del aporte que hace la Municipalidad con recursos propios de un 80% más en obras,” aseveró.

Finalmente, ratificó que el municipio no está en condiciones de afrontar un bono de fin de año aunque aclaró que además del 27,5% de incremento salarial que otorgaron a sus empleados este año, pagaron un bono único de $3000 que terminó de pagarse en octubre.