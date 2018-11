Presupuesto municipal 2019: Leiva solicitó a Sáenz extender los plazos de tratamiento

Esta mañana, el intendente de Salta, Gustavo Sáenz, recibió en su despacho al concejal David Leiva, del bloque Memoria y Movilización, quien le transmitió la necesidad de extender los plazos del tratamiento en comisiones del presupuesto municipal, decisión que cuenta con el apoyo de la presidencia del Concejo Deliberante y de los diferentes bloques.

El jefe comunal apoyó la medida y manifestó: “Entiendo que es importante que los ediles posean un conocimiento acabado del proyecto y se busque el consenso para beneficio de los salteños, quienes, en definitiva, marcan nuestra agenda”.







Por su parte, Leiva sostuvo: “Me reuní con el intendente con la finalidad de traerle la postura de mi bloque, entendiendo que debemos darle al presupuesto un tiempo prudencial de tratamiento para que cada uno de los concejales recabemos la información necesaria que permita compararlo con el anterior. Le agradezco que me haya recibido y escuchado teniendo en cuenta que posee la mayoría en el Concejo. No obstante, en busca del consenso y el debate, acompaña esta decisión de ampliar los plazos. Rescato y pongo de manifiesto la apertura al diálogo que siempre tuvo y tiene Sáenz, algo que no sucede en otros poderes del Estado”.

Y continuó: “Cada vez que le he planteado alguna cuestión, siempre estuvo dispuesto y abierto a nuestras sugerencias. Entiende que todo lo que hacemos es en beneficio de los salteños y tanto él como nosotros queremos lo mejor. Como concejales nos sentimos escuchados, sabemos que tenemos una Municipalidad de puertas abiertas y que todos podemos traer propuestas y análisis en lo que tiene que ver con la gestión”.