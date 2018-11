Motochorros cortaron sus dedos con un machete  y mañana será intervenido en Salta

Joaquín Vargas dialogó esta mañana con InformateSalta mientras se realizaba los análisis pre quirúrgico para mañana ser intervenido por el especialista Juárez que tratará de recuperar los dedos afectados en el ataque sufrido la madrugada del sábado por motochorros.

“El viernes a la noche, o sábado a la madrugada, saliendo del Instituto me asaltaron y yo por defenderme, por evitar que se llevaran mi moto y mi mochila con apuntes sobre todo, forcejeé con los dos tipos y bueno, desgraciadamente agarre el machete y ellos me cortaron todos los dedos, uno de los muchachos agarró del mango y me lo tironeó”.

Tras el ataque una vecina lo socorrió y lo llevó hasta el hospital San Vicente de Paul, en donde no hizo la denuncia en un primer momento debido al shock que estaba viviendo y la gran cantidad de sangre que perdió.



El joven llegó ayer a Salta acompañado de su mamá y hermana, derivado desde la clínica Güemes de Orán por la complejidad de su cuadro y la inmediata necesidad de una intervención quirúrgica ya que tiene 4 dedos afectados, el índice y el del medio de mano derecha y de la mano izquierda el índice y el menique, este último es del que ya ha perdido totalmente la sensibilidad. En tanto en el resto tiene pérdida parcial de la sensibilidad por el daño en tendones y nervios.

"Ayer llegué, me tienen que hacer una cirugía bastante complicada, pensábamos que no era tan complicada, pero al ver el médico de acá me dijo que sí, que es bastante complicada y hay otros 2 dedos más que hay que intervenir, así que en total son 4 dedos que hay que intervenir quirúrgicamente, dos de manos derecha y dos de mano izquierda”.

Cree que deberá permanecer un tiempo largo en Salta, ya que el médico le pidió que se quedara para controlar la intervención y no se descarta una segunda operación.

Destacó que el seguro escolar, ya que se accidentó a la salida del Instituto Loutaif, por el momento le está cubriendo lo necesario y sí deberá pagar un plus al especialista, Juárez Cesca, que lo intervendrá mañana a las 15:30 aproximadamente en el IMAC de nuestra ciudad.

En cuanto a la búsqueda de los motochorros por el momento no sabe nada a pesar que en un principio hubo un sospechoso del cual no se comprobó su participación.

“Hasta la última vez que fueron a testiguar la vecina que me ayudó, no tenían nada, se había dado con un sospechoso pero que no era, yo en ese momento cuando me pasó el hecho lo primero que hicimos fue el Hospital, no vino la policía nada porque estaba perdiendo mucha sangre de la mano así que por eso en ese momento específico no llame a la policía ni nada”.

En tanto desde nuestro portal pudimos saber que la causa que en un primer momento estaba a cargo de la Fiscalía Penal de Orán Nº 2, en turno, pero quedará a cargo de la Fiscalía Penal Nº 1 de Orán de la doctora Alda Murua.

La investigación continúa con la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad en la zona.