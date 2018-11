Desafuero de Singh: “Tengo la tranquilidad que no cometí ningún delito, quizás un error”

A horas que la Cámara de Diputados trata el pedido de la juez Ada Zunino para desaforar y detener al diputado provincial Kuldeep Singh, el legislador habló por FM Cielo y aseguró estar muy tranquilo.

“Lo que pasara hoy, simplemente es quitar la inmunidad que tienen los legisladores de ser detenidos por la acusación que hay en la causa porque se considera que hay peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación” indicó al iniciar su relato.

Y así fue que manifestó: “Hace 40 años que vivimos en Rosario de la Frontera nos conoce todo el mundo. No cometí ninguna muerte que uno diga que tengo que escaparme. Estoy tranquilo. Tengo la tranquilidad, soy inocente no cometí ningún delito… quizás un error, hubo el único error que tuve fue confiar en una persona”.







Así fue que Singh volvió a poner en el centro de la situación a Jonathan Diez. Un aparente empleado o vendedor de la empresa Nutribras S.A. quien mantendría deudas con el legislador y otras empresas de la región.

“Diez fue la persona que mantenía una deuda comercial y nos propuso el pago con herramientas y accesorios que tenían en Nutribras S.A. (…) Creo que ningún estúpido iría a robar en banda y con los camiones de su empresa” agregó.







Además, el diputado provincial desconoció a las personas que portaban el arma de fuego, aseguró solo haberlas visto en el momento de ingresar a la empresa. “Yo simplemente fui estafado tanto con los valores y en la buena fe de ir a retirar mercadería con el previo consentimiento que fue la persona que nos entregó los valores” dijo Singh.

Tal como lo anticipó su abogado defensor, reiteró que todo lo que fue retirado ese día fue devuelto a la empresa pedido del dueño. “Si me voy robando algo no me llevo las cosas a mi casa, se devolvió todo y se puso en condición, la situación iba más allá de todo esto”.







Finalmente, Kuldeep Singh reconoció que estar tranquilo porque la gente que los concoe sabe quiénes son. “Creo que hubo muchos medios fueron muy crueles sin saber la situación. Tenemos la tranquilidad porque sabemos quiénes somos y los vecinos sabemos quiénes somos” agregó.

“Soy nuevo en esto y en un momento de enojo se pueden pensar muchas cosas pero lo más importante es lo que está pasando en mi familia. En lo mío tengo toda la tranquilidad porque sé que no cometí ningún ilícito. Es muy difícil para una familia que nunca entró a una comisaría” finalizó el diputado provincial.