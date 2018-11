Caso Singh: Para la jueza Zunino existen elementos suficientes para su detención

Tras el desafuero y detención del diputado de Rosario de la Frontera, Kuldeep Sing, habló la jueza de Garantías Nº1, Ada Zunino, quien realizó el requerimiento ante la Cámara Baja provincial y ratificó que quedará alojado en calidad de detenido en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

“El entró por una imputación por parte de la Fiscalía de privación ilegítima de la libertad y robo doblemente calificado. Después de los 10 días hábiles y haber meritado las pruebas aportadas por a la Fiscalía, yo he requerido la detención únicamente por robo doblemente calificado ya que entiendo que para la imputación de privación ilegítima de la libertad no hay elementos suficientes hasta este momento,” dijo.

En este sentido, explicó que el abogado defensor del legislador, Javier Massafra, presentó su pedido de excarcelación, el cual aún no fue resuelto. “Había elementos suficientes que me hacían determinar que por ahora es una medida que dura 15 días, el fiscal va a tener que merituar si se mantiene o no esta medida o si directamente solicita la prisión preventiva si esta jueza le puede llegar a otorgar una medida sustitutiva,” indicó.

Finalmente, subrayó que Singh se encuentra muy mal de ánimo, al igual que su familia y recalcó que también fue un momento duro para ella.