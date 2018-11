Los chats del horror que envió el atrincherado que mató a su hijastro y se suicidó

Del intercambio de mensajes también surge que su reacción se debió a que su pareja, Soledad Andrea Marcos, se encaminaba a retomar una relación con el padre de su hijo mayor, precisamente al que Chirino mató esta mañana, a las siete de la mañana, cuando una nueva discusión lo hizo estallar, Como él mismo lo definió: "Se me salió la cadena". Y que en el estado de enajenación en el que se encontraba, ni siquiera tenía certeza de que había matado al chico.

A las 8.31 Chirino, de 29 años, le escribió por WhatsApp a su amigo (su nombre es mantenido en reserva por motivos de la investigación): "Me mandé un moco".

A una respuesta de audio el atrincherado repreguntó: "Qué escuchaste". "Que acuchillaste al nene", le dijo el amigo. Chirino, en lugar de responder a eso, le lanzó: "Esta puta de mierda le mandaba msj al tipo al lado mío. En la cama".



Cuando volvió a preguntarle por el menor, el atrincherado respondió: "Nada, un moco". Y prosiguió: "Un quilombo. Se me salió la cadena. Me empezó a maltratar hace un rato a la mañana y no di más, vieja".

"Calmate y entregate. ¿Es verdad lo del nene?", inquirió su amigo, a lo que Chirino devolvió: "Sí, es verdad, no sé cómo estará".