Veredas peligrosas: Una mujer se cayó por el mal estado de la baldosas

“En el día de la fecha hago mi denuncia al Club Gimnasia y Tiro de Salta por tener una pérdida de agua que da a la vereda sobre Vicente López, con musgo resbaloso, siendo un peligro para los que transitamos diariamente por allí. Hoy, miércoles 28 a hs. 9.45 aproximadamente, me resbalé y golpeé, lo que me impide ir a abrir mi negocio sin saber las consecuencias sobre mi rodilla derecha que es la más golpeada y dolorida”, reza el reclamo que la denunciante dejó asentado en el libro de sugerencias del Club.

Así como expuso la mujer, diariamente transita la zona, evitando esta mancha de musgo que, además de ser evidente, es histórica: “Esa mancha está de toda la vida. Todos los días la desvío, pero con la vereda mojada por la lluvia no se la ve. En mi caso pude levantarme, pero una persona mayor puede quebrarse y nadie se hace responsable. Esa mancha es histórica”, explicó ante InformateSalta.

Reclamos en un libro vacío

Luego de recomponerse de la caída y aún dolorida, la mujer se dirigió a las instalaciones del Club Gimnasia y Tiro para dar cuenta de lo sucedido. Allí, la recepción no fue la esperada. Desde la puerta de ingreso, se la derivó, en vano, a las oficinas de administración. En su interior, un hombre la derivó nuevamente al ingreso, aduciendo que allí podía dejar asentada su queja. “Cuando me dieron el libro, era un libro en blanco. Reclamé porque eso no es un libro de actas y me dijeron, siempre de mala forma, que igualmente lo tienen en cuenta”, explica la mujer.

Una vez hecho el reclamo, le dieron el teléfono del Club para que se comunique, sin mostrar mayor interés por el golpe sufrido por la mujer. A partir del hecho, la denunciante se comunicó con diferentes medios para conocer cómo hacer una denuncia más efectiva para que se tomen cartas en el asunto. “Es un peligro para todos los que transitamos”, finalizó la denunciante.