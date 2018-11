El salteño Ricky Maravilla en la previa del G20: “Los políticos deberían ser castigados por mentirnos”

Luis Ricardo Aguirre, popularmente más conocido como “Ricky Maravilla“, habló de todo con Radio Mitre después de su gira por Chile y Bolivia.

Consultado por el famoso tema “Que tendrá el petiso“, el músico confesó que “esa canción es el sello que identifica a Ricky Maravilla, es un tema con mucho ingenio y alegría, está dedicado a todos los petizos porque antes las mujeres elegían más a los altos y ahora gracias a la canción alegré a muchas personas bajas”, sostuvo entre risas.

Sobre su infancia, Ricky Maravilla afirmó que “siempre tuve la premisa que poder superarme, nuestra familia perdió a papá siendo muy niño, no lo conocí a mi papá, siempre tuve la ilusión de tenerlo cerca, la esperanza de ser un buen hijo y cuidar a mamá y a mi hermana, a los siete años le prometí a mi madre estudiar y salir de la pobreza que viviamos. Cuando tuve el gran éxito y todos los programas hablaban de Ricky Maravilla, ese fue el gran regalo que me decía mi mamá de chico”, confesó.

Por otra parte, el músico se refirió al Gobierno de Macri diciendo que “como ciudadano estoy viendo esta realidad que nos golpea a todos los argentinos, solo me abriga la esperanza que tenemos un país tan bendecido, tenemos buena gente, nos falta cultura política a nosotros, todavia no sabemos como votar y a veces lo tomamos como un River Boca y no es así, tenemos que leer más sobre los candidatos, cuando nos mienten deberían ser castigados, tendría que haber mas transparencia y honestidad”, respondió en diálogo con Juan Etchegoyen.

Sobre su relación con El Potro Rodrigo, Maravilla reveló que “no he sido amigo de Rodrigo pero si hemos tenido encuentros esporádicos que hemos tenido, en un momento en Mar del Plata mientras yo conducía un programa de televisión, lo vi en la playa, lo saludo, y me preguntó cómo había que hacer para tener éxito y yo le dije que a veces a uno le toca la varita mágica, hay que proponerselo y no bajar los brazos le dije, y también le comenté que debería hacer la música popular de Córdoba y al poco tiempo lo vi triunfando”, contó.

Por último, también reflexionó del feminismo. “Considero que tiene que haber una igualdad en cuanto a todo lo que se ha logrado al feminismo, me parece bien el lenguaje inclusivo y que las mujeres tengan los derechos, la ideología de género es un tema delicado, pero si la persona decide ser lo que es merece ser respetado”, concluyó.