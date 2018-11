Lenguaje inclusivo: "Hay un marcado machismo en la Real Academia Española"

Aunque la RAE lo rechace, muchas personas no descartan el uso del lenguaje inclusivo. Desde el área de las letras, muchos referentes se muestran a favor del mismo. InformateSalta dialogó con la profesora Yeni Pérez Zamora, quien se mostró en desacuerdo con la Academia.

"Es cierto que la Academia lucha para mantener el código, el idioma, que no se deforme, que se respete la normativa y las reglas gramaticales, pero al lenguaje no lo hace la real academia española. Hay un marcado machismo en la Real Academia Española. No quieren perder poder frente al avance imparable de las mujeres en el mundo", manifestó.

La profesora señaló que el lenguaje es algo vivo, lo hacen los hablantes. "No veo que sea tan grave el incluir la variación de Todos. Con el tiempo llegará a imponerse o no, o es una modalidad que por el momento se está viviendo por la revolución y la preponderancia de la mujer que se está viviendo en todo el mundo".

Si bien Pérez Zamora aclaró que ella no usa el lenguaje inclusivo porque no está acostumbrada, "la gente es dueña de hablar como quiera, no creo que el idioma sea destructivo, no me parece que se prohíba".

Prof. Yenny Pérez Zamora







"La gente no está tan pendiente de la Real Academia Española. Es una forma de poder, la lengua española aplastó todas nuestras lenguas originarias, quizás antes sí existía una tercera categoría, como por ejemplo en el griego antiguo existía una tercera categoría para el género neutro".