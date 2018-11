Tras la detención de los motochorros, hay más calma en B° Santa Ana I

Mucho malestar se había generado en la zona sur de la ciudad de Salta, a causa de una serie de asaltos de motochorros a los comerciantes en el barrio Santa Ana I. Tras la difusión de un video donde se podía ver cómo asaltaban a los vecinos, la policía de la provincia montó un operativo el cual logró detener a estos malhechores, lo cuales serían imputados en las próximas horas.

Tras la detención de los ladrones, InformateSalta dialogó con Javier Gonzalez, dueño de un almacén que fuera asaltado cerca de las 23:40 sobre Avenida Perú de Bº Santa Ana I, para conocer cómo habían tomado la noticia.

“Me alegró un poco que los hayan agarrado”, declaró Javier a este medio, a la vez que señaló una mezcla de sensaciones, dado que gracias a la viralización del caso obtuvieron ayuda, “sino, no me la daban”.

Por otra parte, confesó que “confiaban en que pudieran detenerlos”, aunque no esperaba que “fuera tan rápido, eso me sorprendió”. También indicó que sus vecinos y los vendedores de la zona “tomaron bien la noticia, la gente ya está más tranquila”.

Javier comentó que, como medida preventiva, entre la gente del barrio están armando un grupo de WhatsApp, el cual sirve de alerta entre ellos y puedan ayudarse mutuamente para resguardar su seguridad. En cuanto a su situación personal, analizó que “los hayan atrapado o no, tengo que seguir adelante, tengo que darle de comer a mis hijos, (su almacén) es el único ingreso que tengo”.