Denuncian que la encargada de un comedor vende la mercadería que recibe

Por la crisis, vecinos de barrio Ampliación 20 de Junio decidieron abrir un comedor, al que llamaron “Pancitas vacías”. A 6 meses de ese día, denuncian que la actual encargada, Gladys Alfaro, vende la mercadería que recibe como donaciones para usufructo propio.

Al respecto, Teresa Reyes, vecina de la zona, adujo mal funcionamiento y aseguró que muchos días ni siquiera se encuentra abierto. “Hace 3 meses 360 chicos y por día iba creciendo. Por llevamos el conteo estaban siendo 190 chicos más o menos, dejaron de ir por el mal funcionamiento,” dijo a Somos Salta.

En un comienzo, la mujer era una de las cocineras y se encargaba de controlar la mercadería y el dinero, sin embargo, al ver como se manejaba esta señora decidió apartarse. “Vendíamos bollos para solventar la carne, que es lo que más hace falta porque de eso no tenemos donación, la señora Alfaro sacaba plata de para comprarle pipetas a los perros. Es lo que ella me decía, porque no tiene un trabajo, la sacaba para beneficio propio,” indicó.

Por su parte, otra vecina, Isabel Viscarra hizo hincapié en que están juntando firmas para pedir que se traslade el comedor hacia otro lado. “Estamos buscando el lugar pero la necesidad está acá en el barrio,” agregó.

Noelia Aybar, en tanto, una de las impulsoras de su creación, subrayó que los chicos hoy no tienen para comer porque no abrieron el comedor. “Queremos que lo entregue no que se quede con algo que ha sido esfuerzo del y para el barrio. Las cosas que están ahí son del barrio,” expresó.

El descargo de la encargada

La principal acusada, Gladys Alfaro, también decidió hablar y aseguró que todo lo que se dijo de ella son puras injurias. “En realidad nunca se vendió mercadería, es un comedor que se dirige solamente a pulmón, con donaciones. Ellos ven que bajan mercadería y creen que uno va a sobrevivir todo el mes pero de mi bolsillo sale lo que falta,” manifestó.

En este sentido, aseguró que en un principio les daban de comer de lunes a viernes, pero en el último tiempo, como disminuyeron las donaciones solo puede hacerlo lunes, miércoles y viernes. “El pan nunca les faltó y detrás de eso siempre he estado yo ante esas necesidades,” aseveró.

Además, opinó que las denunciantes quieren adueñarse del comedor para poder completar las 4 horas que les exigen para cobrar los planes sociales. “En algún momento creo que terminará entregándoles el comedor para que vean que es una lucha constante,” disparó.

Finalmente, contó que venden pan y tortillas para poder comprar los ingredientes que no llegan entre las donaciones y dio su versión de los hechos sobre la denuncia puntual. “Cuando me llegaron estas donaciones de pollo si hice las milanesas pero eran para poder comprar la carne para la semana siguiente y ellas me acusan de que vendo la mercadería. Acá comemos menudo y puchero, eso es lo que le alcanza comprar,” concluyó.