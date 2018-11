Una senadora denunció haber sido maltratada por un funcionario provincial

Una tarde movida se vivió en la Cámara de Senadores ya que la senadora por Cerrillos, María Laura de la Zerda denunció ante sus pares haber sido maltratada por el secretario de la Participación Ciudadana, Horacio Sansone.

“Hoy hice público el atropello que recibí más en mi condición de mujer. Me parece que no me merecía que me trate de esa forma, con esas palabras” dijo la legisladora.

En este marco, mencionó que recibió el apoyo de sus pares, del presidente natural de la Cámara, Miguel Isa y del ministro de Gobierno, Marcelo López Arias.

Senadores convocan al recinto al Ministro de Gobierno, Marcelo López Arias, para que concurra a informar sobre una situación de malos tratos hacia la Senadora María Laura de la Zerda por parte del Secretario de Participación Ciudadana, Horacio Sansone. — SenadoSalta (@SenadoSalta) 29 de noviembre de 2018

“Agradezco que al manifestar lo que me pasó me dieron todo su apoyo, que pidieron que venga el ministro y este dijo que tomará cartas en el asunto en el corto plazo. También aprovechando que estaba nuestro presidente natural hable sobre lo sucedido” agregó De La Zerda

“La senadora sostuvo que sufrió maltrato verbal, gritos y palabras. No se puede creer que un funcionario trate así a una persona, como tratará a quienes trabajan con él” finalizó.