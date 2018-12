Macri y Theresa May: histórico encuentro en Buenos Aires después de Malvinas

Terminó la reunión entre Mauricio Macri y Theresa May en una sala reservada del predio de Costa Salguero. Fue una conversación de15 minutos en una de las pausas de la cumbre del G20, con una carga simbólica fuerte más allá de la duración y el contenido. Se trató del primer encuentro con un premier británico en Buenos Aires desde la Guerra de Malvinas. El conflicto por las islas sobrevoló la charla, aunque los mandatarios buscaron enfocarse en las coincidencias. No hubo referencias al reclamo por la soberanía. May le agradeció a Macri el segundo vuelo que unirá el continente y las Islas, publicó Clarín.

Macri estuvo acompañado por Marcos Peña, Jorge Faurie, Nicolás Dujovne, Fernando De Andreis y Fulvio Pompeo.​ "En la charla no se habló de soberanía", confió una fuente del Gobierno argentino aClarín. La misma fuente aseguró que Macri le agradeció a May el apoyo de Londres en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y por el acceso a la OCDE.

La premier propuso iniciar conversaciones para avanzar tanto con la Argentina como con el Mercosur en la nueva relación con el Reino Unido de modo independiente, ante el proceso de salida de la Unión Europea. Macri instó a invertir en energía, minería y turismo.

Si para Macri las actividades de la cumbre y los apoyos de los principales líderes del planeta significan un respiro frente a la crisis económica y las dificultades domésticas, May intenta atravesar la dramática disputa para lograr el acuerdo de salida de la Unión Europea, con una votación clave en el Parlamento el 11 de noviembre. En la previa la mandataria buscó instalar que el desprendimiento no modificará el escenario y la postura de Londres sobre las Malvinas. “La relación profunda con las Islas no va a cambiar como consecuencia del Brexit”, dijo May a Clarín, y en otro plano ponderó el vínculo con el país: “Vemos a Argentina como un socio clave”.

El encuentro entre ambos mandatarios coincide con la oficialización de un segundo vuelo de Latam que unirá el continente con las islas, desde San Pablo y con dos escalas mensuales -una en cada dirección- en Córdoba. El anuncio fue cuestionado por la gobernadora fueguina y otros dirigentes opositores, por considerarlo una imposición de Gran Bretaña para profundizar los vínculos comerciales sin discutir el reclamo de soberanía.

El Gobierno enumeró la posibilidad de avanzar en acuerdos en energía, pesca y ciencia, el apoyo británico en la negociación con el FMI y para el acceso de Argentina a la OCDE y la identificación de los caídos en Malvinas en el cementerio de Darwin como puntos positivos en la relación con el Reino Unido. May ponderó en la previa el comunicado conjunto de septiembre de 2016: “Sentó las bases de una mayor cooperación, en una gran diversidad de temas”.La oposición cuestionó que los convenios no pasaron por el Congreso.

La salida del Reino Unido de la Unión Europea abrió expectativas por la nueva etapa en el vínculo y el comercio bilateral o en el marco del Mercosur. “Ofrece una serie de oportunidades para países proveedores de alimentos y de cierto tipo de complementación industrial, que ya existió entre Argentina y Reino Unido. Durante décadas fue nuestro principal socio y destino comercial”, aseguró el canciller Jorge Faurie.

La última bilateral entre líderes de ambos países había sido en 2009, entre Cristina Kirchner y Gordon Brown en Viña del Mar. Y el único primer ministro británico en visitar el país después de la guerra fue Tony Blair, que mantuvo un encuentro con Fernando De la Rúa en 2001, en Puerto Iguazú. Macri sufrió un tropiezo en 2016, en Naciones Unidas, cuando aseguró que la premier estaba “de acuerdo” con iniciar conversaciones para discutir la soberanía de las islas. Londres enseguida aclaró que no habían hablado en esos términos.