El descargo del propietario del pelotero: “No molestamos a nadie”

Luego que vecinos hicieran llegar a InformateSalta su fastidio por la presencia de un pelotero en la zona de Tres Cerritos, Matías Caporazzo, su dueño, se defiende y asegura que el local no genera problemas.

“Nosotros pusimos cartelería por todos lados, en la zona, para que no se estacionen en lugares donde no se tienen que estacionar. El cordón de una vereda es público, no se puede no estacionar, salvo donde hay un garaje o pintado de amarillo por la Municipalidad, después los otros sectores son libres de estacionamiento de toda la gente,” dijo en diálogo con este medio.

Además, aseguró que cuentan con música funcional, a un volumen adecuado, que no debería escucharse en las viviendas linderas. “Tengo hecho informes de música dentro del local con un ingeniero de Higiene y Seguridad, se presentó a toda la Municipalidad, tengo habilitación. Yo ahí estoy trabajando y trabajo en horarios coherentes y no en horarios fuera de serie como ser después de las 12 de la noche,” indicó.







En este sentido, subrayó que no es el único local con el que cuenta y que tiene buena relación con todos los vecinos. “Nosotros tenemos mucho cuidado con el tema de los ruidos y la limpieza, salimos a barrer las veredas para que no quede nada. En el salón se hizo todo acústico, hasta se puso espuma de polietileno en el techo para que no salga el sonido,” expresó.

Asimismo, manifestó que siempre trata de mantener el buen trato con los vecinos y que aquellos que puedan sentirse molestos por alguna cuestión, pueden comunicarse con él para que pueda solucionarlo. “Yo no molesto a nadie. Yo estoy trabajando, no me excedo de los horarios que estoy estipulado, yo genero trabajo, familias que dependen de ese trabajo. Nadie está molestando a nadie,” concluyó.