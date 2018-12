Alfredo Olmedo: "Si el gendarme le hubiese disparado, Santiago Maldonado no estaría muerto"

"Voy a ser presidente de la Nación", expresó con total confianza y seguridad el diputado nacional Alfredo Olmedo. El dirigente salteño, con su clásica campera amarilla, volvió a brindar una entrevista en donde dejó una serie de frases para la polémica mientras enumeró las medidas que realizaría en caso de que ser electo en las elecciones de 2019, informó Infobae.

"Como próximo presidente de la Nación se que hay que combatir la inseguridad. ¿Cómo se la combate? Con decisiones claras y contundentes. Lo primero con educación en las escuelas. Hoy en día lamentablemente a las maestras les quitaron la autoridad y no se educa a la sociedad y no se educa al joven. Eso después produce un montón de quiebres en una sociedad en donde la mayoría de los casos, o en gran parte, deja la escuela secundaria y también la primaria", expresó.

Sus declaraciones se dieron en el marco de una entrevista que le dio al diario La Gaceta de Tucumán. Respecto a su análisis sobre los problemas educativos, el diputado apuntó contra el gobierno nacional: "Le quitaron la autoridad a las maestras. Los planes de pasar de grado sin aprender. Por otro lado, curiosamente, en las escuelas se vende droga: eso hace que se quiebre la juventud. Y son los mismos chicos, muchas veces, que venden droga dentro de la escuela y la consumen".

Y agregó: "Darles obligaciones de estudiar, de aprender oficios, un servicio militar para los que no estudien ni trabajen a partir de los 16 años. Hombres y mujeres. No es un servicio de armas, sino un servicio de valores, respeto, valor a un plato de comida, a la patria, a la madre. Hoy en día son soldaditos de los narcotraficantes. Yo quiero soldaditos, en el buen sentido, de la patria".

También que "después de las 12 de la noche, ningún menor puede estar en la calle. Tienen que estar en la casa, acompañados por los padres. Hoy un chico sale a la calle y vuelve violado o con droga. Yo prefiero que esté en la casa acompañado por los padres. A este límite nos llevaron, es por eso que hay que poner otro límite".

El diputado salteño también expresó su opinión respecto a otros temas. Allí también aseguró que, para las próximas elecciones presidenciales, ni Mauricio Macri ni Cristina Kirchner tendrán posibilidades contra él.

El caso Santiago Maldonado

"El que abata un delincuente tiene que ser condecorado y no enjuiciado. Policía, Ejército, Gendarmería… Quien abata un delincuente, condecorado. Miren el caso de (Santiago) Maldonado: si el gendarme le hubiese disparado, Maldonado no estaría muerto. Porque abatir no significa matarlo. Es reducirlo".

El sistema penitenciario

"El sistema penitenciario termina siendo una salida de vida para muchos delincuentes. No pagan luz, no pagan agua, no pagan gas, se les da de comer, no se le exige nada a cambio. Cuando salen vuelven a delinquir. No se los corrige. Hay que ser más duros. Hay que bajar la edad de la imputabilidad a 14 años. Aquel que cometa un delito grave, a los 16 años ya tiene que estar en una cárcel común. Y hagamos de cuenta que tiene prisión perpetua".

Bajar la edad de inimputabilidad

"Por debajo de los 14 años, si comete un delito, el padre tiene que ir preso. Que curiosamente ahora el Gobierno se la quiere sacar… ¿No sabe lo que está haciendo su hijo? Cae el hijo con una bicicleta o zapatillas nuevas a la casa, ¿no le va a llamar la atención".

Jair Bolsonaro

"Bolsonaro interpretó la sociedad como ningún otro político lo hizo, es lo que yo vengo haciendo hace tiempo. Soy el diputado de la Nación con más leyes aprobadas. ¿En qué coincidimos? La familia como base de la sociedad".

Ideología e identidad de género

"No se trata la ideología de género. Olvídense con Olmedo presidente de eso. Dios creó al hombre y a la mujer. El que se sienta que nació en un cuerpo equivocado tiene un problema psicológico. No podemos hacer leyes porque alguien se sienta de otra forma".

"El matrimonio igualitario hay que suspenderlo y colocar la unión civil. Quedó demostrado que dos hombres no pueden ser madres ni dos mujeres ser padres. La identidad de género termina siendo falsa".

"Pero hagamos de cuenta, con todo respeto, que usted se siente mujer y es hombre. Por más que se cambie el pelo y se arregle de otra forma. Cuando tenga un problema físico deberá ir a un médico de hombre. Lo natural es lo natural".