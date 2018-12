Mañana comenzará la Campaña de Concientización de Lucha contra el cáncer bucal

La apertura de la VIII Campaña Provincial de Concientización de lucha contra el Cáncer Bucal se llevará mañana lunes 3 de diciembre a las 8, en la biblioteca del hospital Señor del Milagro, ubicado en avenida Sarmiento 557, en Salta Capital. Posteriormente y hasta las 13, en plazoleta IV Siglos se instalará un puesto informativo y de concientización sobre la patología.

Mientras que en el interior se instalarán stands de promoción en la plaza principal de cada localidad con entrega de folletería e información al público en general, con generosas propuestas para el abordaje de la prevención.

Asimismo, desde martes 4 hasta el viernes 7 de este mes, de 8 a 13, se procederá a la atención de pacientes derivados o espontáneos sin turnos previos y de forma gratuita, en la Unidad de Estomatología del Servicio de Odontología del hospital del Milagro.

El responsable del Programa de Odontología, Mario de la Zerda, informó que además de las actividades que se realizarán en Capital, “también se atenderán pacientes que concurran espontáneamente, y de forma gratuita a las consultas referidas a la temática de la campaña en los servicios de odontología de los hospitales y Centros de Salud de las localidades del interior de la provincia dentro de los horarios habituales de atención”.

Sobre el Cáncer Bucal

El cáncer bucal es una enfermedad que puede detectar un odontólogo con un análisis de rutina y que en sus primeros estadios es asintomática, no presenta dolor y por lo general se manifiesta con la aparición de manchas blancas, marrones o negras que no se desprenden al pasar una gasa; lastimaduras que no cicatrizan en dos semanas; lesiones rojas, sangrantes, que pueden o no doler; crecimientos localizados en cualquier parte de la boca; y movilidad o pérdida de un diente sin causa aparente.

También, sensación de adormecimiento, anestesia en algún lugar de la boca; aparición en forma repentina, de un ganglio indoloro en el cuello; desadaptación de prótesis dentales; y alteración de la movilidad de la lengua.

Otros factores de riesgo son el tabaquismo, alcoholismo, trauma crónico, exposición al sol y el virus del Papiloma Humano (VPH).

La campaña se enmarca en el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Bucal, que se conmemora el 5 de diciembre, recordando el natalicio del profesor Julio Santana Garay, odontólogo cubano, quien se destacó durante toda su vida profesional por enseñar, investigar y estimular la conciencia de profesionales de Latinoamérica y el mundo, respecto de la prevención y diagnóstico precoz de las lesiones precancerosas y el cáncer bucal.