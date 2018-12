Una madre abandonó a sus nueve hijos pero sigue cobrando la AUH

Se fue en septiembre y dejó al padre a cargo de los hermanitos. Vecinos aseguran que están a la deriva, descalzos, comen en la escuela y toman la leche en el merendero. El papá dio detalles de la triste situación que atraviesan él y sus hijos en Concordia.

“Son 9 hermanitos de los que yo me estoy haciendo cargo porque la madre me abandonó en el mes de septiembre. Ella cobra la asignación por hijo (exhibió un ticket del banco de fecha (06/08/2018), está en Buenos Aires, nosotros no tenemos ni para comer”, dijo Orlando, el padre de las criaturas sobre el dramático momento que están atravesando en la ciudad de Concordia.

Agregó que “ahora como usted ve estoy lavándole la ropita a ellos, yo me ocupo y no es como dicen que están a la deriva. Yo hago lo que puedo -dijo y contó- estoy en juicio con el Golf Club porque trabajé 17 años ahí y me echaron sin un peso porque me dijeron que no había más trabajo, yo cuidaba la cancha de golf”, comentó.

“Nos arreglamos como podemos -reconoció- a veces me ayuda mi madre que me da cosas para que le cocine a ellos y los nenes van al comedor de la escuela porque acá en el barrio no hay comedor, ellos toman la leche en el merendero acá en Las Palmeras y Alvear”.

Consultado por la asignación por hijo, por qué lo cobra la madre si abandonó a los chicos, respondió que “ella se fue el 10 de septiembre, me pidió para cobrarlo y que me iba a traer la plata pero no apareció nunca más. Está cobrando como 10.000 pesos. Encima le manda fotos a una vecina comiendo asado burlándose de sus propios hijos que no tienen para comer”, expresó el frustrado padre sin poder contener el llanto.

Por último Orlando aseguró que “desde el Copnaf me dijeron que los tengo que llevar este lunes a revisación médica a todos los nenes y que me iban a ayudar para sacarle la tarjeta a la madre porque los chiquitos están conmigo”.

Por su parte, Adriana, prima de los chiquitos afirmó que los mismos “tienen el padre pero es como que no tienen nada porque viven en la calle, todo el día de acá para allá, no hay un responsable. Él no tiene trabajo, no cobra ningún salario ni nada”, afirmó.

“Lamentablemente algunos de los chicos dejaron la escuela -lamentó- hay uno que tiene 13 años que andaba muy bien en la escuela y tuvo que dejar porque tiene que cuidar a los hermanitos más chiquitos, anda para todos lados con ellos de la mano. Justamente vino una de las maestras de uno de los chiquitos para hablar con el papá pero él no la quiso atender”, insistió.

Adriana reiteró que “la madre los abandonó y se fue con otro hombre. Ella nunca se hizo cargo de los nenes y se decidió abandonarlos y dejarlos solitos con el marido para que ahora anden a la deriva todo el día pobrecitos pero ella se cobra la asignación por hijo todos los meses y no le pasa ni un centavo al padre y encima se les burla mandando fotos comiendo asado y pollo”.