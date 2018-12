Casi desnuda y muy provocadora, Pampita demostró que es la diosa de las redes

Sin lugar a dudas Pampita es una de las mujeres más hermosas del país, al punto de ser, desde hace un tiempo, una de las modelos más reconocidas de nuestro país.

Carolina Ardohain, que conduce todas las noches su propio programa de entrevistas en Net TV, utiliza sus redes sociales para subir imágenes donde demuestra toda su sensualidad.

Como en este caso, donde Pampita compartió una foto con la que levantó mucha temperatura entre sus más de 2.8 millones de seguidores. Carolina Ardohain se mostró con una tanga y semidesnuda en una serie de postales muy hot.

Unos días atrás Pampita se refirió a al año 2018 que le toco vivir. La modelo declaró que: “el balance del año es un desastre porque empecé con muchas ilusiones, programa nuevo, programa propio, canal líder, tenía novio y de repente se cayó todo y tuvo que rearmarse, me alejé de todo, me agarré de mis hijos y amigos, me cuidaron un montón y cuando tuve fuerzas volví, ahora estoy feliz, terminando el año contenta”.

Sobre el Bailando, Carolina aseguró que: “cuando voy juego el juego, está bueno participar y opinar, ser súper claro en lo que uno piensa, está bueno dar la opinión y sostenerla, me parece que como jurado tenemos que tener presencia y sostener lo que pensamos, ese es el juego, es un reality, no soy una villana ni malvada pero si no, no tiene gracia”.

Y también habló sobre la posibilidad de estar como titular en el rol de jurado el año que viene. “todavia no me han dicho nada para el jurado el año que viene y la verdad no tengo idea, veremos que hacemos en 2019, lo que sé es que tengo contrato con Kuarzo para Net Tv, lo de Showmatch no me lo han propuesto tampoco”, afirmó Pampita.