Maestra discriminó a una nena por no tener zapatillas y ser tartamuda

Juan Arévalo, es tío de Milagros Contrera, una nena que asiste a la escuela Rompehielos Almirante Irizar, en la provincia de Santiago del Estero. Este hombre denunció que la maestra discriminó a su sobrina por ser tartamuda y no tener zapatillas para ir a la escuela.

De acuerdo con la denuncia del tío de Milagros, la maestra le dijo que ya no asistiera a clases. "Mi sobrina tiene muchas faltas, pero no porque quiera sino porque mi hermana es de muy bajos recursos, la nena no tenía zapatillas, iba con una chatitas, sus compañeros se le burlaban y la nena no quiso ir por ese tema, recién el viernes mi hermana le pudo comprar y volvió a la escuela", contó.

La historia, según contó Juan, tomó ribetes trágicos el el viernes, cuando la maestra vio llegar a la niña y le dijo que ya no asistiera más porque tenía muchas faltas, una estocada al corazón de la nena... y no fue la única.

La niña tenía que rendir cuatro materias y padece un trastorno en el habla llamado disfemia y vulgarmente conocido como tartamudez. La nena, con muchas ansias de superación, pidió rendir las asignaturas pendientes. La maestra, le dijo que sólo lo tomaría los exámenes si rendía oral, a sabiendas de la incapacidad comunicacional de la menor.

"Esa es la misma maestra que discriminó a mi sobrina cuando fue con chatitas diciéndole 'cómo tu mamá no te va a comprar zapatillas', eso está mal, mañana voy a ir a la oficina de la Infancia", finalizó Juan.