Habló el joven que encontró a sus primos sin vida en una finca de Salta

Vecinos y familiares de la zona sur de nuestra ciudad están aún acongojados por el hallazgo sin vida de Diego Fabián y Micaela en el interior de una habitación, emplazada sobre la finca Marinaro el pasado sábado.

Jorge, hermano de Diego, y quien encontró a su hermano ya sin aliento, dialogó con Canal 11 el día de ayer, y aún sin salir de su asombro, contó que ese día regresó del Ejército y su tía le dijo que fuera hasta la habitación de Diego a ver por qué no había salido a trabajar.

“Mi tía me dijo porque no había salido al trabajo, tenía que salir a las 7 y no salió. Yo cuando vine del ejército, vine y mi tía dijo que no salió a trabajar, me dijo que vaya a ver, y bueno fui a verlo y lo encontré ahí” recordó.







Consultado al respecto de la supuesta relación que mantenían los jóvenes y los problemas que tenían por ser algo no aceptado por la familia, dijo que él era muy callado y jamás contaba nada. "Siempre se guardaba para él, era muy callado. Nunca hablaba con nadie” explicó.

Respecto a Micaela se pudo saber que desde el viernes, previo a su hallazgo sin vida, salió de casa y no regresó, algo que empezó a inquietarlos e iniciaron una búsqueda que terminó con el trágico final.