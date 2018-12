Conocé la historia de "Beto", el cordero patagónico que vive en Salta

“Beto” es un cordero. Nació en El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, pero desde los 6 meses de vida reside en la ciudad de Salta. Está al cuidado de Carolina, quien lo adoptó como un hijo más. Hoy tiene más de 6 años, y no hay un solo día que no vele por su salud y seguridad.











“Un sobrino mío lo encontró y le pagó a un amigo para que lo trajera a Salta. Lo trajeron a upa, como un bebé, y hasta tuvieron que improvisar una mamadera con una botella de gaseosa para darle de comer”, contó emocionada ante las cámaras de InformateSalta.

Beto tiene su propio peluquero y dos veterinarios, que se encargan de esquilarlo y desparasitarlo. “Es muy especial el bichito, es muy inteligente, me avisa cuando tiene hambre, le falta agua, o si alguien cerca”, comentó.

Parte de su rutina es salir a caminar alrededor de una hora. Lo hace una o dos veces por semana para mantenerse saludable.







Para Carolina, es un compañero. “Él sabe que yo lo quiero, por ahí se me acerca para que le rasque la oreja. Beto es todo en mi vida, yo amo los animales, y me da mucha impotencia cuando la gente los maltrata o no está pendiente de ellos”, dijo.

También se refirió al gran carisma del corderito y lo que genera entre la gente. “Todos lo quieren mucho. Las veces que lo saco, y hay gente, me piden fotos. Los chicos se entusiasman, y yo creo que es bueno que tengan contacto”, explicó.







Sobre su alimentación explicó que come alfalfa, hojas de zanahoria, remolachas, entre otras cosas. “Le damos dos veces al día de comer, eso es lo que el veterinario nos recomendó por su exceso de peso”, señaló.

Por último, detalló que el día que muera, lo enterrará. “Los animales te dan mucho amor, y cuando estás pasando momentos difíciles, te sacan. Para mi son un cable a tierra”, finalizó.