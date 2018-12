Dupláa: "Cristina es la única que nos puede sacar de esto"

Durante los dos gobiernos de Cristina Kirchner, la actriz Nancy Dupláa fue una de las artistas que levantó la bandera del Frente Para la Victoria y siempre criticó la gestión de Mauricio Macri.

"Soy cristinista, soy Kirchnerista, y creo que son los únicos que van a poder sacarnos de este pozo despacio, con la gente adentro, incluyendo a la gente, volviendo a meterle la plata en el bolsillo para que puedan vivir tranquilos, y volver a tener esos derechos que eran un montón y eran esenciales para todo este cambio cultural", disparó.

"¿Seguís sólida y fuerte para bancar las críticas por ser K?", le consultaron a la protagonista de "100 para enamorarse" en una nota que reproduce Infobae. "No es soberbia; es convicción, pero no me importa nada. Trabajo para ser fuerte y ser consecuente con mis elecciones. Eso me hace fuerte, aunque no lo parezca. No me engancho con nada, ni leo nada", respondió ella.

Firme en la vereda del kirchnerismo, la esposa de Pablo Echarri cree que la vuelta al poder de Cristina es la única alternativa para salir de la crisis actual de la Argentina.

"No creo en las encuestas, representan a una porción de la sociedad, pero sé que es la única que nos puede sacar de todo esto", comentó la artista cuando le consultaron si la ex Presidenta sería nuevamente candidata en 2019.

Además, Dupláa hizo un análisis de la actualidad y disparó contra las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires al referirse a los disturbios ocurridos en el partido de River y Boca: "fue un papelón Mundial".

Encuentro lastimoso

Y sobre la Cumbre del G20, calificó de "lastimoso" el encuentro de líderes mundiales en Buenos Aires.

"No pasó nada determinante. Nos volvimos a mostrar como una república de rodillas, con deudas y sometimiento", acusó Dupláa. "Vallaron cuantas zonas para que la gente no se acerque, vivimos en una especie de corralito. Les chupan las medias a los que ayudaron al gobierno", remarcó.