Un funcionario salteño se realizó la vasectomía e invita a que otros hombres lo hagan

Padre de tres hijos, y con la convicción de no seguir agrandando su familia, Federico Uldry, el Secretario de Derechos Humanos, tomó la responsable decisión de realizarse la vasectomía.

“Tengo 3 bellísimos hijos, a los cuales amo con todo mi corazón y siempre quiero darles cada instante de mi tiempo, cariño, contención, dedicación y obvio que no les falte nunca nada, sin embargo el tiempo es tirano y a veces no puedo estar con ellos por la vorágine misma de la vida, del trabajo, y de tantas cosas a lo que nos tiene preso los tiempos que vivimos”, manifestó a través de su Facebook.

La operación fue realizada de manera gratuita en el hospital público Materno Infantil. “La experiencia fue muy buena, me ayudo a saber aunque sea en un 1% lo que siente y a qué se somete la mujer cuando se realiza distintos estudios, cuando va a dar a luz a un hijo, y tantas otras cosas, realmente como varones nos faltan años luz, las mujeres son unas gladiadoras”.

Uldry destacó que la intervención quirúrgica no duró más de 15 minutos y a las pocas horas ya estaba en su casa. “Les quería contar esta experiencia privada solo en el convencimiento de que tal vez puedo ayudar a que algún varón tome la misma decisión responsable, espero que así sea. No tengan miedo que no duele ni soy menos hombre jaja”, expresó con humor el funcionario.

Para derribar algunos mitos en torno a la vasectomía, Uldry aclaró que no es cierto que afecta el deseo sexual del varón, no es cierto que afecta la erección y no es cierto que cambia el aspecto de los genitales.