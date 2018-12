Mujer admitió que inventó hechos de violencia para perjudicar a su ex pareja

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Pablo Rivero, representa al Ministerio Público ante la Sala VI del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra Roberto Daniel Rodríguez, “Chato”, imputado por los delitos de tentativa de homicidio calificado en perjuicio de su ex pareja, Nancy Elizabeth Manzaraz y otros delitos conexos, como desobediencia judicial, ya que violó la restricción de acercamiento a la víctima, impuesta oportunamente por hechos de violencia denunciados por la mujer.



Tras la lectura del requerimiento a juicio, el acusado decidió no declarar ante el Tribunal compuesto por los jueces Guillermo Pereyra, Mónica Mukdsi y José Luis Riera. Si lo hizo la propia víctima, quien dijo que “por celos” había mentido sobre los hechos y que las lesiones que presentaba se las había realizado ella misma con el afán de perjudicar a su ex pareja.

Llegado el momento de responder las preguntas, el fiscal le consultó sobre las denuncias de violencia familiar previas al hecho, que habían motivado la exclusión de su concubino y ella dijo que había mentido y que pese a la consigna policial que le habían asignado, ella permitía que Rodríguez ingresara a la casa en forma subrepticia.

Sobre el hecho concreto, tras incurrir en numerosas contradicciones respecto a lo denunciado en sede policial y lo ratificado en la Fiscalía, dijo que ese día todo lo había planeado ella y que las numerosas heridas de arma blanca que presentaba y que fueron constatadas por una médica legal y luego ratificadas por una profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, se las auto provocó.

Incluso reconoció que luego del hecho, siempre se mantuvo en contacto con su ex pareja, quien se encontraba prófugo y que lo ayudó a huir al Sur del país, donde fue detenido el 10 de Agosto.

Se continúa con la recepción de las declaraciones de los distintos testigos citados por las partes y está previsto que la audiencia de debate se prolongue hasta el martes 11 de Diciembre.