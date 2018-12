Rodolfo D'Onofrio: "La AFA no defendió al fútbol argentino"

Desde Madrid, y en la previa de la final de Copa Libertadores que River jugará ante Boca en el Santiago Bernabéu, el presidente millonario brindó una conferencia de prensa en la que volvió a deslindar a su club de responsabilidades y le pegó a la AFA.

"Consideramos que no es correcto el accionar de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Tendría que haber defendido que este partido no salga de Argentina", comenzó su diatriba el presidente de River.

Y siguió: "La AFA es parte de la Conmebol, yo entiendo lo que decidió la Conmebol, pero nos hubiera gustado que la AFA hubiera defendido a River y a Boca para que este partido se hubiera jugado en River, como correspondía, o en el estadio que hubieran decidido si creían que River debía tener una sanción".

Tras explicar su postura y acusar a la AFA de no defender a River, concluyó: "No lo hizo. Es más, votó por unanimidad en la Conmebol. Por lo cual invito a que reflexione la AFA porque considero que no defendió al fútbol argentino. No a River, a River y a Boca, y al fútbol argentino".

Además, habló sobre la postura del club respecto al agresor identificado: "Por suerte veo que ya han identificado a una persona y ojalá identifiquen a más. River ha tomado consciencia que es un socio de River. Ya fue suspendido y será llevado a Comisión Directiva y a Asamblea, que son los órganos que pueden echarlo. Que así espero que ocurra, como creo que va a ocurrir", manifestó.