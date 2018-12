La original campaña salteña "anti pirotecnia" que la rompe en las redes

Más de 300 revolucionarios se sumaron en tres días!!! Como agradecimiento vamo a arrancar un jueguito... Todo el fin de semana estuve haciendo compras... comenzaron a circular por todas las calles de Salta los "Billetes de Perro Salteño", el primero que lo encuentre me envía una foto y su número y le será cargado su valor en saldo virtual en su teléfono. Hay de $500, $100, $50, $20, $10 y $5.



Pirotecnia 0 en toda la Provincia de Salta, y vos.... carnera y carnero, en estas fiestas no gastes en cohetes, mejor compra fernet o metete el petardo en el ojete!!!

Fuerte el mensaje de esta campaña que se viraliza por las redes sociales.

Y recuerden: "Podrán morir las personas, pero jamás sus ideas". P.S ( Perro Salteño)

En su mensaje, apunta a concejales por reunirse con las empresas que venden fuegos artificiales y en vez de prohibirles, buscan la manera de adecuarse.

"Toy con mucha bronca compañeros, me esta dando rabia y no tengo puesta la vacuna!!!.... a siii pero este este domingo... este domingo lo prometo.... me escapo de la vieja histérica proteccionista que me cuida y voy a pintar Perro Salteño en su casa cag...!!!"

Y recuerden: "Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro". P.S ( Perro Salteño)