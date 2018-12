Sufre una grave enfermedad en la médula ósea y los medicamentos no llegan a Salta

Con el temor de sufrir una nueva trombosis, Carlos Sastre se comunicó con InformateSalta para dar a conocer su caso y pedir que se agilice la llegada de los medicamentos a la provincia. Padece una enfermedad de la médula ósea que lleva a un aumento anormal de la cantidad de células sanguíneas.

“Hace varios años me detectaron Policitemia y cuando por fin encontraron la droga correcta, se pudo controlar un poco. Últimamente desapareció de las droguerías en Salta. En la obra social y en las droguerías me informaron que los laboratorios que la fabrican tienen problemas con la materia prima y la producción”, manifestó el hombre.

El medicamento con el que lograron controlar la enfermedad es Hidroxiurea, que debe suministrarse todos los días. “También mandé mensaje a la ANMAT, quienes me respondieron rápidamente diciendo que determinadas empresas ya comenzaron a liberar partidas en el mercado. Necesito que la obra social gestione la llegada de los medicamentos de manera urgente”, señaló el hombre.

Sastre manifestó que necesita conseguirlo para esta semana “porque ya no tengo más medicamento y estoy tomando una dosis menor. Si no lo tomo, me aumentan los glóbulos rojos en la sangre y se me puede producir otra trombosis. Se producen coágulos y es un riesgo muy grande”, sostuvo.