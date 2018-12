Embarazada baleada en Castañares: "No había necesidad de disparar, no corrían riesgo sus vidas"

Valeria, aclaró por Somos Noticias, que ella no están en contra de la policía y entiende que hay buenos efectivos, pero busca una explicación por el accionar que la fuerza policial tuvo para con su hija embarazada y su hijo menor de edad durante el fin de semana.

La señora contó que su hijo salió a comprar una gaseosa con un vecino de enfrente y la policía primeramente los sorprendió, los requiso y los dejó ir, pero a menos de dos casas los demoraron violentamente y fue ahí que la joven embarazada trató de frenar la situación y recibió el impacto en su vientre de una bala de pintura.

“Mi hijo salió a comprar una gaseosa con un muchacho del frente y llegando a la otra cuadra le aparece la policía, los revisan, les dan la orden de que se detengan, los revisan, les preguntan ¿a dónde van? a comprar una gaseosa, le contestan ellos, bueno sigan, los dejan caminar, 2 casas más adelante, no sabemos ¿por qué? Los detienen, pero ya a mi hijo lo agarran del cuello, al otro muchachito lo agarran de muy mala manera. En ese momento mi hija ve que le agarran del cuello y sale corriendo, a pedir que no lo lleven, que era menor, que no lo traten así y se la escucha en el video”

La mujer dijo que la desespera saber que la policía no esté preparada para actuar en casos así “me angustia saber que la policía en verdad no está preparada para actuar. Cuando tiene que actuar en verdad, no intervienen no hacen nada” lamentó.

Supo que hubo un problema en el Centro Vecinal "dicen, llegan ahí, como los hombres estos hacen frente, la policía se va, hace acto de presencia en ese momento y se va. Y tienen que justificar todo ese movimiento, que hacen, de 3 móviles, de 4 móviles y entonces para justificar lo agarran a ellos dos" explicó.







Sin explicaciones ni información del procedimiento

Valeria dijo que “No sé cuál es la intención, todavía no entiendo yo, si los revisaron, no tienen nada. Yo creo que ahora uno va y averigua que es lo que lo que le sacaron, que digan ellos que es lo que le sacaron, debe haber algún papel que diga , le sacamos esto, aquello, no sé, pero ¿Por qué los llevan? Menores de edad, los revisaron, los dejaron seguir de repente alto ahí, los apuntan con las armas, la verdad que no sé adónde vamos a ir a parar” cuestionó.

No toda la policía es mala

La madre aclaró “No estoy en contra de la policía, eso que quede claro, hay policías muy buenos. Incluso mi hijo vio cuando entre el chofer y el hombre que disparó discutían porque el chofer le dijo “hiciste mal el procedimiento, no había necesidad de disparar” no corría riesgo sus vidas, hubiera hecho un tiro al aire, al piso, no sé, pero no justamente en la panza de mi hija.