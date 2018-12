La historia detrás del llanto de Sol Pérez y Soledad Bayona

Antes de presentar su homenaje a Frida Kahlo en el Bailando, Sol Pérez habló con Marcelo Tinelli de la importancia de sobreponerse a los obstáculos que presenta la vida y en un momento le hizo un guiño a su coach, Soledad Bayona. Acto seguido, ambas rompieron en llanto y no quisieron explicar el motivo.

Este lunes, la participante y la coreógrafa estuvieron en Los especialistas del show y Marcelo Polino sacó el tema. "Ustedes arrancaron raro, lloraban en complicidad y nosotros ni nos enterábamos por qué lloraba Bayona. Acompaño tu dolor, que debe ser tremendo porque llorabas mucho en escena. Es un programa de televisión, si hay que exponer algo, se expone; sino se llora atrás de cámara", comentó.

"Hace seis o siete años que trabajo en el reality y nunca expuse mi vida. Si tengo un problema personal que, aunque no quiera, me genera llegar al llanto, no tengo por qué exponerlo", sostuvo Soledad. Y agregó: "Ella (Pérez), porque me conoce, dijo que era un momento difícil. Respetenló. Si eso generó algo raro para todo lo que vino después… ¡qué lástima!"

"Sí, estoy pasando un momento difícil y lo que ella estaba hablando de cómo encarar la vida me movilizó y me hizo llorar", concluyó Bayona.



