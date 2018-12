Desmienten abuso de una niña en el interior del jardín “Rayito de Sol”

Luego que InformateSalta diera a conocer la denuncia realizada en fiscalía penal por una vecina del barrio 17 de Octubre, donde señalaba que una maestra del jardín “Rayito de Sol”, ubicado en barrio Ciudad del Milagro, “le había tocado la cola” a su hija, de tres años, la directora de la institución, Soledad Guaymás, en diálogo con nuestro medio, desmintió los hechos.

En la oportunidad, explicó que la denunciante llevó a su nene de 4 años y luego sumó a su hermanita, de 2, quien asistió al Jardín dos semanas consecutivas, y a la tercer semana faltó “supuestamente porque estaba enferma”.

No obstante, cuando volvió a la institución, notó a la nena extraña. “No quería ir al baño, no quería que la cambien de ropa, se llegó a hacer una vez encima y no se dejaba cambiar, no se dejaba tocar”, dijo.

En vista de ello, advirtió a la madre sobre los cambios en el comportamiento de la niña y se comprometió a entrevistarse con la maestra acusada y observar a la menor, a la vez que le solicitó que hiciera lo propio en la casa. “Le dije que a veces puede pasar en el jardín y otras en el vínculo más interno”, subrayó.

Luego la mamá le envió un video donde la nena acusaba a la maestra – a su criterio inducida por las preguntas de la madre –, por lo que le recomendó acudir a un profesional. “Si hubiera habido algo que yo hubiera querido tapar, no le aconsejo que vaya a un profesional, yo la mandé a que vaya a un psicólogo y la llevé a la nena”, expresó.

El nene también

Guaymás contó que la nena siguió yendo al jardín, pero siguió mostrando un comportamiento extraño, incluso hubo varias veces que se quedó llorando, y después no quería quedarse, por lo que la madre dejó de enviarla antes de las vacaciones de julio. “Me dijo que no la iba a seguir obligando que vaya, pero su hermano siguió yendo hasta septiembre. A mi me parece una incoherencia si sospechaba de un caso de abuso”, contó.

En esos meses, también notó actitudes extrañas en el nene, quien dejó de ir en septiembre aduciendo problemas económicos. “No sé si por miedo de la mamá o que habrá pasado, pero el nene no quería ir solo al baño, me hacía que lo acompañase hasta la puerta, me pareció extraño porque nunca se comportaba así y de repente tenía miedo de ir al baño”, sostuvo.

Además también hizo hincapié en que el supuesto hecho habría ocurrido en junio, mientras que la denuncia fue realizada seis meses después. “Vos si tenés tu hijo que es abusado, lo denunciás en el momento, qué pruebas vas a tener después de seis meses, a mi me desconcierta”, manifestó.

También dijo contar con el apoyo incondicional de los papás y adelantó que llamó a una reunión para tratar el tema. “Me interesa la verdad aclarar esto, más allá de un daño económico, es el daño moral, el jardín tiene una trayectoria irreprochable, nunca hubo antecedente de este tipo”, manifestó.

Por último, sostuvo que realizó una denuncia contra la mamá. “Me fui con la seño que era la damnificada en este caso, fui a la policía, y senté un antecedente para resguardar el tema de la institución”, aseguró.