Thelma Fardín detalló cómo el actor la habría abusado cuando tenía 16 años

El conjunto de actrices denunció que el actor violó a Thelma Fardín hace 11 años, cuando ella tenía 16 y él 45, en una gira por Nicaragua.

En conjunto, las cincuenta actrices presentes en la conferencia de prensa leyeron un comunicado consensuado en el que aseguraron que todas "acompañamos la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés" y "venimos trabajando, teniendo asambleas que han dado un marco de contención para que podamos hablar" de estas situaciones dramáticas en el ámbito de trabajo.

En el video Thelma cuenta el calvario que le tocó vivir cuando era una adolescente:

"Durante 9 años lo anulé para poder seguir adelante hasta que algunos meses escuché a una chica que lo denunció.

Cuando tenía 16 años, era una nena, el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y le dije que NO. Me agarró la mano, hizo que lo tocará y dijo - mirá como me ponés-, haciéndome sentir su erección yo le seguía diciendo que NO.

Me tiró en la cama me corrió el short y comenzó a practicarme sexo oral, yo seguía diciendo que NO. Me metió los dedos, yo seguía diciendo que NO.

Le dije- tus hijos tienen mi edad- a él no le importó, se subió encima mío y me penetró, en ese momento alguien tocó a la puerta y yo pude salir de la habitación”.