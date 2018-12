“Es un lindo desafío ser el técnico de Central Norte”

Ezequiel Medrán, quien dirigirá al equipo de Central Norte en el próximo Torneo Regional Amateur que comenzará a fines de enero, tendrá el difícil objetivo de sacar al club del ostracismo y devolverlo al Federal A.

El ex arquero de Central aseguró que lo más importante es el trabajo. “Sabemos cual es el objetivo final pero para eso nos tenemos que preparar de la mejor manera. Hay un proceso de armar un equipo competitivo, de una metodología de trabajo, compromiso, entrega que eso se le va ir inculcando a los jugadores” dijo.

También comentó cómo fue el proceso al colgar los botines y calzarse buzo de entrenador. “En mi etapa final como profesional, no iba a jugar, pero me llamaron de Ben Hur de Rafaela que jugaba el torneo federal. Me tocó llegar a la final y perderla. La última etapa de jugador sufrí bastantes lesiones y eso hizo que tome la decisión de dejar el fútbol”, contó.

Medrán contó que la experiencia como jugador y de referente en los equipos donde estuvo le fue marcando el camino hacia la conducción. “Siempre estuvo en mi cabeza ser técnico. En el transcurso de mi carrera hice el curso de entrenador para que cuando me toque retirarme estar preparado. Estaba en mi cabeza dedicarme a esto”, expresó.

El ex arquero se refirió a la presión: “Todos hablan de la presión y cuando uno es jugador tuve la suerte de estar en equipos importantes. Aquí en Central Norte cuando vine a jugar sabía de la presión de la camiseta, eso hace que uno tenga el compromiso, la responsabilidad que me ha acompañado a lo largo de mi carrera. Es un lindo desafío ser el técnico de Centra Norte”, confirmó.

El técnico del Cuervo ya tiene la idea de equipo que pretende, pero aseguró que el momento de los jugadores te marca el esquema. “En el día a día de los jugadores van marcando el sistema. En lo personal me gusta utilizar dos líneas de cuatro, con dos delanteros”, afirmó.

El equipo comenzó a entrenar el lunes pasado y sobre la preparación dijo que la adaptación va a ser dura porque los chicos vienen de mucha inactividad. "La idea es que el 2 de enero arranque la pretemporada donde nos podamos juntar y compartir un hotel que serían 10 días de concentración”, dijo.

Pasaron cinco Torneos, cinco frustraciones y en el Regional no hay margen de error. Es el ascenso o volver a jugar el anual.