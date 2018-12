Aberrante: La violó y después le dijo que “respetaba a las mujeres”

“Acordate que yo respeto a las mujeres, paré cuando vos me dijiste”, fue lo que le dijo un sujeto a una joven de 19 años, a quien violó en una casa de Villa Las Rosas, donde la víctima se presentó junto a unas amigas que la dejaron sola.

El ataque sexual ocurrió el sábado pasado, alrededor de las 22 horas, en una vivienda ubicada cerca del penal de Villa Las Rosas. La víctima, una joven estudiante de 19 años de Villa Mitre, reveló en su denuncia que llegó a dicho domicilio junto a dos amigas.

Explicó que la casa pertenece a la ex pareja de una de sus amigas, y que en la misma se encontró con una joven que no conocía, quien estaba acompañada de un sujeto con el cual no tenía trato, pero conoce porque cursa su misma carrera.

Tras permanecer un rato en la vivienda, donde sólo llegó a ingerir un vaso de cerveza, sus amigas se retiraron por un imprevisto y le dijeron que las espere, pues regresaban en unos minutos. En la casa, en tanto, quedaron la joven que no conocía y el acusado.

En esos momentos, el sujeto comenzó a bailar e insinuarse sobre la estudiante, quien para evitarlo se retiró a una habitación de la vivienda, donde finalmente se recostó y se durmió. Minutos después, se despertó al sentir que era abusada.

La joven reveló que al despertarse, el acusado estaba encima violándola, por lo que lo empujó y le reclamó por el ataque sexual. El acusado, en tanto, se detuvo, se subió el pantalón y antes de retirarse, le dijo: “bueno, pero acordate que yo respeto a las mujeres, me detuve cuando vos me lo pediste”.



Luego, se retiró de la habitación, mientras la joven se marchó de la vivienda y al día siguiente, se presentó en la comisaría Novena, donde radicó la denuncia en contra del sujeto, a quien identificó a la vez que aportó otros datos del hecho.