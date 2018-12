Más de 40 aborígenes quemaron y saquearon viviendas en Ballivián

La joven llegó hasta las puertas de Canal 11, y allí con imágenes de como quedó aquel 23 de octubre el lugar tras el violento ataque. La mujer cuenta que ese día salieron a ver a su hermano que discutía con un amigo, luego aparecieron en escena 40 aborígenes que apedrearon a su hermano hasta desmayarlo y como pudieron lo levantaron. De ahí los sujetos quemaron la vivienda de su hermano.

Luego siguieron por la de su tío que vive solo con unos perros y no dejaron en pie la que comparte con su madre. Además cuando encontraron refugio en la casa de un vecino vieron como mientras algunos apedreaban esta casa otros saqueaban la suya, incluso se llevaron una cucha que su madre criaba.

“A nosotros esa noche nos querían matar, porque nos atacaban con los machetes y nos refugiamos en la casa de un vecino, y en esa casa también empezaron a tirar piedras para que nosotros salgamos y el vecino salió con un aire comprimido, se fueron pero se fueron a atacar la casa mía, de mi mamá. Nosotros estábamos viendo como se llevaban las cosas”



Luego del violento hecho, en el que Andrea asegura que los querían matar, incluso con machetes, se fueron del pueblo y se refugiaron en Mosconi, con la denuncia hecha desde entonces sobre el violento hecho la Fiscalía no avanzó en nada a pesar de que ellos identificaron a parte de los atacantes entre los que señalan a dos concejales Raúl Correas y Jonathan Feli, Laurentina Nicasio y Escalada María.

“Al otro día fuimos a la Fiscalía de Embarcación hicimos la denuncia, pudimos salir de ese lugar, porque era la única opción, porque nos querían hacer daño con mi mamá. En cualquier casa si nos encontraban nos querían matar. Nos encontramos en Mosconi ahora, tenemos mucho miedo para poder ir a ver, no regresamos al pueblo”

La joven dice que el ataque sería porque los acusan de que venden drogas, acusación que negó. “Eso es mentira, no fue comprobado, por eso dicen que hicieron todo eso, pero que vendía supuestamente mi hermano, pero no, eso fue una mentira, ellos si consumían pero una venta no lo hacían” concluyó.