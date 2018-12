Abrir un prejardín o una verdulería tienen los mismos requisitos

La coordinadora de Nivel Inicial, Roxana Chocobar explicó que solamente es necesaria una habilitación municipal y una persona que tenga un título inherente que no necesariamente debe ser de maestra jardinera. Aspectos a tener en cuenta, luego de una denuncia por supuesto abuso en un jardín.

Luego que se diera a conocer un presunto hecho de abuso en un jardín de la ciudad, que luego fue desmentido por los dueños de la institución, surgió un interrogante acerca de cuáles son las condiciones para habilitar una sala maternal y quién debe controlar para evitar que se produzcan situaciones irregulares.

Al respecto, la coordinadora de Nivel Inicial del Ministerio de Educación, Roxana Chocobar, en diálogo con InformateSalta, admitió que abrir una sala maternal o un pre-jardín para niños de 45 días a 4 años implica los mismos requerimientos que para cualquier negocio. “Para abrir solamente se necesita una habilitación municipal, al igual que para una verdulería”, sostuvo.







Y si bien adelantó que se pide que la persona que lo habilite tenga un título inherente, no es necesario que específicamente sea de maestra jardinera. “Puede ser psicopedagoga, psicólogo, u otra titulación”, manifestó.

En la oportunidad, resaltó que no necesitan ningún permiso del ministerio de Educación para funcionar. “Hay muchísimos que no conocemos, por ahí en los barrios, de los que no tenemos registro”, manifestó.

Chocobar explicó que en principio funcionaban como guarderías, y solo tenían una función asistencial, es decir, de cuidado y asistencia; pero en el 2006 con la nueva Ley de Educación, el jardín de infantes comienza a ser una unidad pedagógica para chicos de entre 45 días a 5 años, siendo obligatoria en el último año, y se le da una funcionalidad pedagógica a todo el nivel inicial.

Habilitaciones municipales

No obstante, lo que tiene que ver con los jardines maternales, quedaron con un vacío legal, y se habilita en estos momentos con mínimos requisitos municipales, y sin ningún tipo de articulación con el Ministerio de Educación. “Es una preocupación para nosotros, y hemos estado asesorando en la cámara de Diputados que se ha estado trabajando en un proyecto para justamente regular estas instituciones”.

Por último, resaltó que la situación es diferente en sala de 5 años, porque es obligatoria. “Para poder tener sala de 5 años, tiene que depender del ministerio de Educación, ya sea de gestión pública, de gestión privada o de gestión social que son los conveniados”, dijo.

En tanto, Nicolás Avellaneda, subsecretario de Control Comercial de la Municipalidad de Salta, explicó a nuestro medio que desde su área únicamente controlan que cuenten con certificados de habilitación municipal, con las pólizas de seguros de responsabilidad civil y el certificado de mínima seguridad contra incendios de Bomberos. “Permanentemente hacemos controles sobre jardín de infantes y maternales de orden privado”, señaló.